Экономика

РИА НовостиРИА НовостиДоллар под угрозой: дефицит бюджета США достиг критической отметки

По расчетам крупнейших банков, в этом году дефицит бюджета США достигнет четырех триллионов, максимума со времен Второй мировой войны.
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Доллар под угрозой: дефицит бюджета США достиг критической отметки

Чрезмерные долги По расчетам крупнейших банков, в этом году дефицит бюджета США достигнет четырех триллионов, максимума со времен Второй мировой войны.
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Доллар под угрозой: дефицит бюджета США достиг критической отметки

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На поиск пропавшего в Бурятии Ан-2 вылетели два самолета и вертолет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Сибирский поисково-спасательный центр.
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