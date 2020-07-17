Чрезмерные долги По расчетам крупнейших банков, в этом году дефицит бюджета США достигнет четырех триллионов, максимума со времен Второй мировой войны.

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