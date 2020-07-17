Экономика
РИА НовостиДоллар под угрозой: дефицит бюджета США достиг критической отметки
По расчетам крупнейших банков, в этом году дефицит бюджета США достигнет четырех триллионов, максимума со времен Второй мировой войны.
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Чрезмерные долги По расчетам крупнейших банков, в этом году дефицит бюджета США достигнет четырех триллионов, максимума со времен Второй мировой войны.РИА Новости17 июля в 01:00
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Экономист описал два сценария для мировой резервной валюты на фоне дефицита бюджета США
Экономика сегодня12:32
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Экономика
В ПФР рассказали россиянам о росте пенсий к 2023 году
Рост социальных выплат будет обеспечен за счет ежегодной индексации Проект бюджета Пенсионного фонда предусматривает, что к 2023 году средняя пенсия россиян составит 19283 рубля.
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Один человек погиб, восемь ранены в результате стрельбы в Вашингтоне
В США один человек погиб, восемь получили ранения в воскресенье вечером в результате стрельбы в Вашингтоне (округ Колумбия).
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Благодаря поражению «Краснодара» от «Динамо» (0:2) «Локомотив» стал недосягаем для преследователей в борьбе за второе место, получив статус вице-чемпиона России.
RT на русском 15:39
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Эксперты американского издания The National Interest сравнили российский истребитель Су-35 и Eurofighter Typhoon, стоящий на вооружении у стран НАТО (Германии, Испании, Австрии, Великобритании).
NewInform вчера в 03:23
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"Зенит" едет в Екатеринбург, а "Спартак" летит в Казань готовиться к матчу 30-ого тура с казанским "Рубином".
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На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта
На поиск пропавшего в Бурятии Ан-2 вылетели два самолета и вертолет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Сибирский поисково-спасательный центр.
Российская газета 20:26
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Состояние Заворотнюк улучшилось. Актриса уже дома
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на НТВ, известная актриса Анастасия Заворотнюк находится дома, в особняке в Крекшино.
ToDay News Ufa 15:05
Космос
Астрофизики поймали сигнал, который шел до Земли 10 миллиардов лет
Астрофизики зафиксировали самый дальний от нас короткий гамма-всплеск, произошедший 10 миллиардов лет назад.
Телеканал Санкт-Петербург 17 июля в 14:22
Экономика
Назван лучший способ сохранить сбережения в кризис
В разговоре с URA.RU экономист Константин Селянин выразил мнение, что это самый надежный способ хранить сбережения в нестабильное для экономики время.
URA.Ru 11:34
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 04:22
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК вчера в 05:32
Общество
Кинологи назвали самые популярные клички для собак в России
Самой популярной у россиян кличкой для собак в текущем году оказалась кличка Оскар.
РБК вчера в 22:26
Армия и оружие
НАТО осудило внезапную проверку боеготовности российских войск
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску осудила внезапную проверку российских войск, начатую Москвой.
Газета.Ru 13:07
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу на третьем этапе «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.
RT на русском 10:59
Авто
Китайский автопроизводитель сообщил цены на аналог Aurus Senat
Цена премиального флагманского седана Hongqi H9 оказалась на треть ниже немецких конкурентов, среди которых Mercedes-Benz E-Класса и BMW 5-Series, сообщили представители автопроизводителя, 15 июля сообщает китайский портал Autohome.
ИА Красная Весна 16:57
Политика
Врио губернатора Камчатки сдал подписи для участия в выборах
Первый кандидат представил документы для регистрации в качестве участника досрочных выборов главы Камчатского края.
EastRussia 21:00
Общество
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Общество
Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме
Депутаты российской Госдумы планируют ввести новые выплаты для родителей, которые воспитывают людей в одиночку.
ToDay News Ufa 14:49
Общество
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
За последние 24 часа коронавирусом заразились почти 260 тысяч человек в мире, умерли 7 360, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
РИА Новости вчера в 15:20
Авто
Ford Mustang Mach-E переделали в крутой внедорожник
Ford Mustang Mach-E представлен в пяти модификациях.
Журнал Авто.ру 05:21
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Три чашки кофе в день назвал нормой потребления доктор Мясников
По словам Мясникова, именно кофе является одним из тех продуктов, снижающих риск развития онкологических заболеваний.
Live24 03:13
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Пьяный сахалинец едва не покалечил девушку, прокатив на капоте машины
Водитель на Toyota Ist, будучи нетрезвым, нарушил правила перевозки людей и вез на капоте 16-летнюю девушку.
АСТВ 20:04
Армия и оружие
На Северном Кавказе в рамках проверки были развернуты атомные минометы
Как информирует пресс-служба Южного военного округа, артиллерию большой мощности развернула 58-й общевойсковая армия.
RuNews24.ru 14:58
Общество
Девять липецких выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
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Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
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