Экономика

РИА НовостиРИА НовостиДоллар под угрозой: дефицит бюджета США достиг критической отметки

Чрезмерные долги По расчетам крупнейших банков, в этом году дефицит бюджета США достигнет четырех триллионов, максимума со времен Второй мировой войны.
Читать в источнике
Комментировать58
с чего всё началось

Доллар под угрозой: дефицит бюджета США достиг критической отметки

Дефицит бюджета США в июне оказался примерно таким же, как за весь прошлый финансовый год, — слишком большими были расходы на поддержку экономики в условиях пандемии, а поступления в казну рухнули.
РИА Новости17 июля в 01:00

Подробнее о событии

Экономист описал два сценария для мировой резервной валюты на фоне дефицита бюджета США

Экономика сегодня12:32

США запуском печатного станка подрывают доверие к доллару

Народные новости09:43

Жесткий дефицит бюджета поставил под сомнение лидерство США в мировой экономике

Невские Новости06:51

Крах доллара почти неизбежен: раскрыты причины экономического фиаско США

News.ru04:51

Доллар оказался под угрозой из-за дефицита американского бюджета

Политическая Экспертиза03:48

Дефицит бюджета Турции увеличился на 61% в июне из-за скачка расходов

Московский Комсомолец Турция17 июля в 04:06

Доллар под угрозой: дефицит бюджета США достиг критической отметки

РИА Новости17 июля в 01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 12:45, Ашберн
Общество

Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова

RT на русском 05:28
104
Происшествия

СК возбудил дело после нападения на дом экс-директора «Ростсельмаша»

Ростов-на-Дону, 19 июля 2020, 19:41 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 80-летней женщины при разбойном нападении на дом в Ростовской области.
REGNUM 12:41
360
Футбол

«Краснодар» и «Динамо» объявили составы на матч чемпионата России

Газета.Ru 12:38
Происшествия

Более десяти человек получили ранения при стрельбе в Иллинойсе

Не менее 13 человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Пеория в штате Иллинойс, сообщает NBC Chicago со ссылкой на полицию.
РБК 12:14
4
Наука

Основные механизмы долголетия и старения раскрыли американские ученые

RuNews24.ru вчера в 08:25
19
Происшествия

Нижегородцы пожаловались на запах газа в нескольких районах города

Интерфакс 11:05
181
Здоровье

Ученые не увидели эффекта от закрытия школ на карантин

Закрытие начальных школ на карантин из-за коронавируса практически не повлияло на количество случаев заражения, установили исследователи Финского института здоровья и благополучия и Агентства общественного здравоохранения Швеции.
ИА Красная Весна 08:39
4
Политика

Глава МИД Китая заявил Лаврову, что США лишились разума

Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с российским министров Сергеем Лавровым рассказал, что Соединенные Штаты лишились разума, какой-либо нравственности и доверия.
ToDay News Ufa 09:24
248
Футбол

Зенит — Спартак 2:1 (2-й тайм)

Питерский "Зенит" ведет в счете 2:1 после первого тайма полуфинального матча со "Спартаком".
Российская газета 12:27
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

RT на русском 10:59
Футбол

Тренер «Химок» Юран подтвердил участие клуба в розыгрыше РПЛ

Главный тренер "Химок" Сергей Юран заявил, что клуб будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 09:20
Происшествия

Сторонники Фургала в Хабаровске начали собираться на новую акцию

Участники несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в воскресенье вечером по местному времени вновь пришли на площадь имени Ленина в Хабаровске, где с 11 июля проходят стихийные митинги, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 05:57
124
Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
2,3K
Политика

Оппозиция ответила на слова Лукашенко о «конституции не под женщину»

Lenta.ru 00:58
371
Общество

В Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины

15 июля Сеченовский университет выписал первую группу добровольцев, которые испытывали вакцину, разработанную центром.
Ведомости 08:28
297
Политика

Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть

Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 11:22
520
Общество

В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе

По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM вчера в 03:50
51
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
2,3K
Наука

Ученые предсказали образование нового океана после раскола Африки

РБК 04:23
514
Общество

Михаил Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переходе на электронные трудовые книжки, пишет "Интерфакс".
Новгородские ведомости вчера в 10:10
341
Общество

Владелец TikTok прервал переговоры о создании штаб-квартиры в Британии

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приняла решение приостановить переговоры с британскими властями об открытии штаб-квартиры соцсети в Великобритании и создании там трех тысяч рабочих мест на фоне ухудшения между Лондоном и Пекином.
Московский Комсомолец вчера в 23:31
8
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
1,1K
Общество

В Москве оштрафовали журналиста Колесова за запрещенную символику

Останкинский суд Москвы оштрафовал журналиста Евгения Колесова на 1 тыс. рублей за демонстрацию запрещенного символа "квадрат Сварога" на сайте организации "Сила закона", президентом которой он является.
ТАСС 06:07
22
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
110
Происшествия

В Волгограде нашли останки убитого четыре года назад мужчины

Останки жителя Саратова, убитого четыре года назад, обнаружили на пустыре на севере Волгограда, возбуждено уголовное дело, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Волгоградской области.
ТАСС 07:10
25
Хоккей

Панарин признан лучшим крайним форвардом НХЛ по версии NHL Network

Форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин занял первое место в рейтинге крайних нападающих Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на данный момент по версии NHL Network, сообщается на официальном сайте лиги.
Газета.Ru 12:12
Происшествия

Россияне восемь минут провисели вниз головой на сломавшейся карусели

Lenta.ru 09:27
8
Культура

«Чернобыль» от HBO получил семь премий Британской киноакадемии

Клопс 09:23
15
Кино

Актера советского фильма «Старый Новый год» избили и ограбили в Москве

Газета.Ru 09:50
Общество

В Ростовской области оползень разрушил захоронение жертв холокоста

В Ростове-на-Дону из-за проливных дождей на мемориал "Жертвам фашизма" в Змиевской балке, где захоронены 30 тыс. человек, сошел оползень, разрушив его часть.
Газета.Ru 12:25
16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное