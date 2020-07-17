Экономика

РИА НовостиРИА НовостиДоллар под угрозой: дефицит бюджета США достиг критической отметки

Дефицит бюджета США в июне оказался примерно таким же, как за весь прошлый финансовый год, — слишком большими были расходы на поддержку экономики в условиях пандемии, а поступления в казну рухнули.
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Крах доллара почти неизбежен: раскрыты причины экономического фиаско США

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Доллар под угрозой: дефицит бюджета США достиг критической отметки

РИА Новости17 июля в 01:00

Дефицит бюджета США ставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты

Экономика сегодня02:48

Дефицит бюджета Турции увеличился на 61% в июне из-за скачка расходов

Московский Комсомолец Турция17 июля в 04:06

Доллар оказался под угрозой из-за дефицита американского бюджета

Политическая Экспертиза03:48
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
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Общество

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

Lenta.ru 03:04
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия вчера в 12:01
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Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирус выявили у 103 человек

На 19 июля в Ростовской области у 11 419 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 271,8 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:55
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Политика

ЕС критикует санкции США против «Северного потока-2»

Европейский союз раскритиковал односторонние экономические санции, которые вводит США, в том числе против участников проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Национальная служба новостей вчера в 06:00
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Общество

Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек

Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru вчера в 14:52
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Общество

Срок испытания вакцины от коронавируса на детях определен

Испытания вакцины от коронавирусной инфекции для детей могут начаться в течение полугода, однако только после того, как будет получен положительный опыт вакцины у взрослых.
Моя Москва.онлайн 02:26
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Политика

Асад с супругой проголосовали на выборах в Народный совет Сирии

В рамках сирийского законодательства парламентские выборы проходят только на территории Сирии с разделением по округам, где каждый имеет право голосовать только на месте постоянного проживания.
РИА Новости 04:07
Общество

Посол Армении в России обвинил «Фуд Сити» в запрете армянских товаров

На рынке «Фуд Сити» в Москве запретили торговлю армянскими товарами. Об этом РБК рассказал посол Армении в России Вардан Тоганян.
BFM.ru вчера в 13:23
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Шоу-бизнес

Джиган стал весить больше центнера после лечения в клинике

Джиган пожаловался, что набрал в клинике лишний вес, и показал расплывшиеся формы.
News.ru 00:18
Наука

В Британии выделили шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам

Исследователи из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом, которые отличаются друг от друга по симптомам и тяжести течения болезни.
Известия вчера в 17:42
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Политика

Для чего глава правительства Армении летал в Белоруссию

Визит премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Минск для участия в Евразийском межправительственном совете — событие, которое можно назвать неоднозначным, если следовать логике самого политика: три недели назад глава Армении отказался от поездки в Москву на парад Победы, сославшись на сложную эпидемиологическую ситуацию в республике.
Lenta.ru вчера в 08:21
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Общество

На пикетах в Москве и Петербурге задержали противников закона об ЛГБТ

В Санкт-Петербурге задержали девятерых противников внесения в Семейный кодекс поправок около станции метрополитена «Гостиный двор».
RuNews24.ru вчера в 09:47
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Общество

Умерла актриса из «Убойной силы» Марина Макарова

Актриса Марина Макарова, известная по ролям в российских сериалах «Тайна следствия», «Убойная сила», «Литейный», умерла в возрасте 45 лет.
РБК 04:59
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Происшествия

Полиция Франции задержала подозреваемого после пожара в соборе в Нанте

Нант, Франция, 19 июля 2020, 11:55 — REGNUM Сотрудники французской полиции задержали одного человека по делу о пожаре в соборе святых Петра и Павла в Нанте.
REGNUM 04:55
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Общество

Мишустин утвердил порядок субсидий для экспорта кино и IT-продукции

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила распределения субсидий на продвижение экспорта кино и IT-продукции, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 04:11
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.
Газета.Ru вчера в 08:21
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Шоу-бизнес

Навка восхитила Сеть снимком в белоснежном костюме и серьгах-кольцах

Фигуристка выбрала для мероприятия элегантный брючный костюм и крупные серьги.
News.ru вчера в 09:20
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Шоу-бизнес

Друг семьи Ефремова рассказал о домашнем аресте актера

РИА Новости 05:07
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Футбол

Роналду не попал в топ-три рейтинга лучших футболистов в истории

Портал TheTopTens опубликовал рейтинг лучших футболистов в истории футбола.
Газета.Ru 03:26
Общество

Три уральских региона стали лидерами по ожирению населения

Самый низкий показатель заболеваемости ожирением зарегистрирован в Приморском крае — 549,2 случая на 100 тыс. населения.
REGNUM 00:52
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Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
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Единоборства

Ибрагимов нокаутом на 45-й секунде проиграл Долидзе на турнире UFC

На 45-й секунде первого раунда Долидзе нанёс по лицу противника мощный удар коленом, от которого тот не смог оправиться.
Metaratings 01:39
Наука

Ученые предсказали образование нового океана после раскола Африки

РБК 04:23
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Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
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Энергетика

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
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Здоровье

Астраханский Минздрав дал комментарий по COVID-19

Именно поэтому в Астраханской области сравнительно небольшая смертность от COVID-19, сообщает пресс-служба регионального профильного ведомства.
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Финансы

В ПФР пообещали россиянам рост пенсий к 2023 году

В ПФР пообещали жителям России значительный рост пенсий к 2023 году.
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Политика

Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть

Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 11:22
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Футбол

«Урал» сыграет с «Химками» в полуфинале Кубка России по футболу

Нева Спорт вчера в 21:27
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Генри Полсон
Американский политик
Американский политик, 74-й министр финансов США, член совета управляющих международного валютного фонда. До этого в 1998-2006 годах председатель и главный исполнительный директор Goldman Sachs.
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