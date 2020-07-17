Дефицит бюджета США в июне оказался примерно таким же, как за весь прошлый финансовый год, — слишком большими были расходы на поддержку экономики в условиях пандемии, а поступления в казну рухнули.

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Происшествия На берегу реки в Волгограде нашли части тела жителя Саратова Расчлененное тело жителя Саратова, находящегося в розыске, найдено в пакетах на берегу Волги в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник. 9

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Происшествия На Кубани подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 19 июля 2020, 11:27 — REGNUM 75 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за сутки, сообщили 19 июля в региональном оперативном штабе. 99

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Происшествия Трех женщин задержали в Петербурге за обналичивание 102,2 млн рублей Правоохранительные органы задержали трех женщин в Петербурге, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 19 июля журналистам.

Шоу-бизнес Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II. 17

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