Экономика
РИА НовостиДоллар под угрозой: дефицит бюджета США достиг критической отметки
Дефицит бюджета США в июне оказался примерно таким же, как за весь прошлый финансовый год, — слишком большими были расходы на поддержку экономики в условиях пандемии, а поступления в казну рухнули.
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Дефицит бюджета США ставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты
Экономика сегодня02:48
Дефицит бюджета Турции увеличился на 61% в июне из-за скачка расходов
Московский Комсомолец Турция17 июля в 04:06
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В сериале «Оби-Ван Кеноби» появится Энакин Скайуокер
RuNews24.ru 16 июля в 09:28
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
Шоу-бизнес
Максим Фадеев извинился перед подписчицей за клип с Валерией
Максим Фадеев извинился перед подписчицей за клип с Валерией, который ей не понравился. Однако сделал он это в ироничном стиле.
Актуальные Новости 01:59
Общество
Четыре федеральных стационара Петербурга вернутся к штатной работе
С 27 июля к штатной работе вернутся четыре федеральных стационара Петербурга.
Питерские заметки 06:35
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Происшествия
На берегу реки в Волгограде нашли части тела жителя Саратова
Расчлененное тело жителя Саратова, находящегося в розыске, найдено в пакетах на берегу Волги в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 06:23
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия вчера в 12:01
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 04:22
Происшествия
На Кубани подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 19 июля 2020, 11:27 — REGNUM 75 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за сутки, сообщили 19 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:27
Автоспорт
Россиянин Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Венгрии
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) выиграл первую гонку "Формулы-2" в Венгрии в субботу, 18 июля.
Известия вчера в 15:47
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг общественного питания.
РБК 05:14
Общество
В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России
Пожилые граждане, которые получают пенсию меньше официального прожиточного минимума в РФ и живут за чертой бедности, вправе обратиться в администрацию региона, где они находятся, и воспользоваться адресной помощью в соответствии со специальной социальной программой.
Evo-rus.com 01:29
Общество
Ведущего Первого канала оштрафовали за экстремистскую символику
Предприниматель и ведущий Первого канала Евгений Колесов был оштрафован на тысячу рублей за демонстрацию экстремистской символики в логотипе общественной организации «Сила закона», президентом которой он является.
Lenta.ru 06:26
Происшествия
Трех женщин задержали в Петербурге за обналичивание 102,2 млн рублей
Правоохранительные органы задержали трех женщин в Петербурге, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 19 июля журналистам.
ИА Красная Весна 07:32
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
RT на русском вчера в 04:49
Спорт
40 лет назад начались XXII летние Олимпийские игры
RT на русском 00:20
Шоу-бизнес
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Происшествия
Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест
Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
Life.ru 00:33
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Армия и оружие
Forbes: НАТО потеряла российскую подлодку в Ла-Манше
Британские военные потеряли российскую подлодку в Ла-Манше, пишет Forbes.
Газета.Ru 06:12
Происшествия
В Подмосковье грибники нашли тело женщины в чемодане
Российская газета 05:43
Здоровье
В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом
Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.
RT на русском 17 июля в 07:20
Энергетика
Богатые залежи нефти в Ливии приковали интерес стран Европы
Интерес к Ливии из-за нефтяных богатств североафриканской страны резко возрос, превратив ее в точку притяжения множества сил, а политическая нестабильность открывает "лазейки", в которые стараются попасть сторонние игроки, сообщает ФАН.
ПолитРоссия 07:15
Общество
Врачи назвали неподходящую для вакцинации от коронавируса группу людей
Вакцина от COVID-19 подойдёт всем, кроме людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы.
Вести Воронеж вчера в 08:28
Армия и оружие
Турция перебросит сирийских боевиков на поддержку Азербайджана
"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 18:34