Экономика
РИА НовостиДоллар под угрозой: дефицит бюджета США достиг критической отметки
Дефицит бюджета США в июне оказался примерно таким же, как за весь прошлый финансовый год, — слишком большими были расходы на поддержку экономики в условиях пандемии, а поступления в казну рухнули.
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Дефицит бюджета США ставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты
Экономика сегодня02:48
Дефицит бюджета Турции увеличился на 61% в июне из-за скачка расходов
Московский Комсомолец Турция17 июля в 04:06
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Футбол
«Урал» сыграет с «Химками» в полуфинале Кубка России по футболу
Нева Спорт вчера в 21:27
Армия и оружие
Минобороны РФ сообщило о сроках завершения внезапной проверки войск
Начатая в российских войсках внезапная проверка боеготовности завершится 21 июля, сообщили в Министерстве обороны России.
Народные новости 17 июля в 07:58
Общество
Умерла актриса из «Убойной силы» и «Тайн следствия» Марина Макарова
Марина Макарова стала известна по своим ролям в таких сериалах, как "Убойная сила", "Тайны следствия", "Литейный", "Фаворский" и других.
РИА Новости 02:10
Общество
Против требовавших отставки Нетаньяху демонстрантов применили водометы
В Израиле состоялись массовые антиправительственные демонстрации, участники потребовали от премьер-министра Биньямина Нетаньяху уйти в отставку, сообщила полиция.
Взгляд.ру вчера в 22:29
Политика
The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом.
Известия 01:24
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 17 июля в 07:24
Фигурное катание
Президент ISU назвал талантливой погибшую фигуристку Александровскую
Соболезнования в связи с гибелью чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерины Александровской выразил президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дейкема, 18 июля сообщается на сайте организации.
ИА Красная Весна вчера в 14:59
Происшествия
В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter
Российская газета 17 июля в 23:05
Авто
Продажи автомобилей Lada в Европе упали на 11,7% в июне
Продажи новых автомобилей LADA в Европе в июне снизились на 11,7%, до 308 единиц.
Автоновости дня 02:50
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru 17 июля в 10:15
Общество
Определен срок испытания вакцины от коронавируса на детях
Испытания вакцины от коронавируса для детей могут начаться в течение полугода после завершения ее испытаний на взрослых.
Lenta.ru 01:23
Общество
Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек
Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru вчера в 14:52
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57
Здоровье
В Минздраве допустили вторую волну коронавируса в России осенью
Вторая волна коронавируса в России может произойти осенью, сообщает RT со ссылкой на главного инфекциониста Минздрава, профессора Владимира Чуланова.
Москва 24 вчера в 05:18
Армия и оружие
Депутат Госдумы Шерин оценил угрозы Украины уничтожить Крымский мост
Политическая Экспертиза вчера в 12:13
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед Наргиз за слова о ее алкоголизме
Российский актер Иван Охлобыстин извинился перед певицей Наргиз за слова о ее «пагубном пристрастии к алкоголю».
Lenta.ru вчера в 23:24
Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева впервые показала взрослого сына
Недавно молодому человеку исполнилось 25 лет. К слову, Лазарева поделилась не только свежими снимками, но и архивными.
ГлобалМСК.ру вчера в 11:13
Общество
Twitter удалил публикацию Трампа за нарушение авторских прав
Из публикации Дональда Трампа в Twitter удалили видео, которое нарушало закон об авторских правах.
Телеканал 360° 02:41
Гаджеты
AMD наглядно показала, насколько ее видеокарты серии Navi быстрее аналогов Nvidia
AMD же, в свою очередь, решила напомнить о том, что данная серия все еще актуальна, поэтому наглядно показала, насколько они быстрее аналогов Nvidia.
Ferra 01:53
Политика
Глава МИД Китая заявил Лаврову, что США лишились разума
Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США лишились разума, какой-либо нравственности и доверия.
НТВ вчера в 00:50
Происшествия
Суд арестовал спикера горсовета Петрозаводска по делу о взятке
Спикер петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук арестован на два месяца по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Следственного комитета по Карелии.
РИА Новости вчера в 12:44
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва 17 июля в 10:26
Шоу-бизнес
Певец Игорь Николаев улетел отдыхать на частном самолете
Российский музыкант Игорь Николаев вызвал общественный резонанс тем, что на частном самолете увез своих родных на отдых.
Общественная служба новостей вчера в 19:53
Авто
Объявлена стоимость обновленного MINI Countryman в России
Мой Брянск 17 июля в 16:50
Политика
В Канаде сочли преступлением осквернение памятника СС «Галичина»
Piter.tv вчера в 09:20
Авто
АвтоВАЗ выбрал нового поставщика сидений для автомобилей Lada
Тольяттинское ООО «Форесия автомобильные решения», недавно ставшее резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Тольятти», может стать новым поставщиком сидений для автомобилей LADA.
Автоновости дня вчера в 16:15