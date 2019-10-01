Финансы
ПрофильДоллар подешевел до 61,83 рубля
По данным на 11:30 мск курс доллара США к российскому рублю с расчётами на завтра на торгах Московской биржи составил 61,8328 руб. По сравнению с прошлыми торгами доллар опустился на 3999 пунктов.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:24, Ашберн
Армия и оружие
Press TV: Ракетный удар по военной базе США в Ираке нанес Иран
Политика
Путин и Эрдоган провели переговоры в Стамбуле
Фигурное катание
Россиянка пострадала на репетиции церемонии открытия юношеских Игр
Россиянка пострадала во время репетиции церемонии открытия юношеской зимней Олимпиады 2020 года в Лозанне, сообщается на сайте швейцарского кантона Во.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Экономика
«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги
«Нафтогаз» не собирается тратить поступившие от российского «Газпрома» 2,9 млрд долларов на погашение своих долгов.
Футбол
«Ахмат» прибыл на сборы в Турцию
Общество
В России утвердили правила маркировки ряда товаров
Правительство России утвердило правила маркировки ряда товаров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Кино
Стало известно имя исполнителя главной роли во «Властелине колец»
Киноподразделение Amazon определилось с исполнителем главной роли в будущем сериале по произведению Джона Толкина «Властелин колец».
Армия и оружие
Войска США покинули две базы в Сирии и направились в Ирак
Военные Соединенных Штатов покинули базы в Сирии в направились в Ирак. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство SANA.
Происшествия
Очевидец крушения украинского самолёта в Иране рассказал о случившемся
Очевидец крушения украинского самолёта Boeing 737 в Тегеране, в результате которого погибли 176 человек, рассказал журналистам о случившемся.
Происшествия
Похищенные пиратами в Нигерии россияне освобождены
Граждане России, похищенные пиратами с судна в Нигерии, освобождены. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства.
Общество
Россия опустилась на три строчки в индексе паспортов
С октября 2019 года РФ опустилась в индексе паспортов с 48-го на 51-е место.
Шоу-бизнес
Самбурская назвала российских туристов быдлом
Актриса Настасья Самбурская в Instagram раскритиковала российских туристов, отдыхающих за рубежом.
Здоровье
Психиатр объяснил, почему так трудно работать после праздников
Нежелание приступать к рабочим делам после длинных выходных связано с феноменом отвыкания.
Общество
В Boeing прокомментировали крушение украинского самолета в Иране
Компания Boeing находится в контакте с представителями Украины в связи с падением самолета Boeing 737 над Тегераном.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков
Армия и оружие
Гражданской авиации США запретили полёты над Ираном и Ираком
Федеральное авиационное управление США (FAA) запретило гражданской авиации США полёты над территорией Ирака и Ирана, а также водами Персидского и Оманского заливов.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Гаджеты
Представили защищенные умные часы Amazfit T-Rex
Батарея в Amazfit T-Rex на 390 мАч, а это обеспечивает до 20 дней автономной работы без включенных модулей связи GPS и ГЛОНАСС.
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Происшествия
В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо
Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.
Хоккей
Ларионов объяснил свои слова о коррупции в МХЛ и ВХЛ
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов объяснил свои слова о коррупции в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), передает Sport24.
Космос
Астрофизики NASA зафиксировали необычный «магнитный взрыв» на Солнце
Кино
В Сети появился трейлер «Новых мутантов»
В Интернете опубликовали еще один трейлер «Новых мутантов». Картина станет спин-оффом «Людей Икс».
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Государственной думы по этике обсудит слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Футбол
«Спартак» не намерен отказываться от сборов в ОАЭ и турнира в Катаре
«Спартак» не намерен переносить запланированный сбор в ОАЭ, а также отказываться от участия в товарищеском турнире в Катаре.