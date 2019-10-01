Финансы

ПрофильПрофильДоллар подешевел до 61,83 рубля

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По данным на 11:30 мск курс доллара США к российскому рублю с расчётами на завтра на торгах Московской биржи составил 61,8328 руб. По сравнению с прошлыми торгами доллар опустился на 3999 пунктов.
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Средний курс евро со сроком расчетов «завтра» по итогам торгов на 19:00 мск составил 68,762 руб

Финмаркет11:15

Доллар подешевел до 61,83 рубля

Профиль05:15
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:24, Ашберн
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С октября 2019 года РФ опустилась в индексе паспортов с 48-го на 51-е место.
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В Boeing прокомментировали крушение украинского самолета в Иране

Компания Boeing находится в контакте с представителями Украины в связи с падением самолета Boeing 737 над Тегераном.
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