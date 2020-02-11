Финансы

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Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже снизился до 63,93 рубля. Падение по сравнению с уровнем предыдущего закрытия составило 18 копеек, следует из данных торговой площадки. Снижение также наблюдается и по евро.
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