Курс рубля второй день продолжает укрепление на Московской бирже. В первые минуты торгов доллар упал ниже 71 рублей и за первый час потерял 13 копеек, снизившись до 79,7 рубля. Евро подешевело на 18 копеек до 80,4 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.

Рубль укрепляется в поисках равновесия: доллар ниже 71 рубля

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Армия и оружие Украина и НАТО договорились усилить присутствие Альянса в Черном море Министр обороны Украины Андрей Таран в четверг провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого они договорились усилить присутствие Альянса в Черноморском регионе, передает пресс-служба украинского минобороны.

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