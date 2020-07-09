Финансы
Вести.RuРубль укрепляется в поисках равновесия: доллар ниже 71 рубля
Курс рубля второй день продолжает укрепление на Московской бирже. В первые минуты торгов доллар упал ниже 71 рублей и за первый час потерял 13 копеек, снизившись до 79,7 рубля. Евро подешевело на 18 копеек до 80,4 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 11:29, Ашберн
Политика
Байден отругал Порошенко за организацию диверсии в Крыму в 2016 году
Бывший президент Украины Петр Порошенко признал, что диверсия на севере Крыма в 2016 году, в результате которой погибли сотрудник ФСБ и российский десантник, была организована украинской военной разведкой.
Экономика сегодня 10:39
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru вчера в 05:03
Армия и оружие
Украина и НАТО договорились усилить присутствие Альянса в Черном море
Министр обороны Украины Андрей Таран в четверг провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого они договорились усилить присутствие Альянса в Черноморском регионе, передает пресс-служба украинского минобороны.
РИА Новости 11:13
Общество
Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября
RT на русском 07:02
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета 01:32
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru 07 июля в 13:45
Общество
В Москве оставят всего одно ограничение из-за коронавируса
С 13 июля в Москве снимут все ограничительные меры, кроме запрета на проведение массовых мероприятий.
Lenta.ru 05:56
Авто
Mercedes-Benz официально показала интерьер S-Class нового поколения
Компания Mercedes-Benz опубликовала официальные снимки интерьера флагманского седана Mercedes-Benz S-Class.
Деловое.ТВ вчера в 09:40
Политика
Венедиктов раскрыл имена возможных преемников Путина
Алексей Венедиктов считает, что Дмитрий Медведев и Сергей Нарышкин являются наиболее вероятными преемниками Владимира Путина на посту президента России.
Российский Диалог вчера в 14:21
Общество
Собянин заявил о преодолении основных проблем с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что основные проблемы с коронавирусом в столице преодолены. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:26
Общество
Задержан исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров
У офиса «Открытой России» в Москве люди в гражданской одежде задержали исполнительного директора организации Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на другого координатора «Открытой России» Дмитрия Заир-Бека.
Ведомости 04:58
Происшествия
Полиция Австрии назвала версии убийства просившего убежища россиянина
9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что связывать убийство блогера в Австрии с Кадыровым «нелогично».
РБК 10:44
Происшествия
Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве.
РБК вчера в 14:12
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Политика
В МИД отвергли возможность обменять Уилана на россиян в тюрьмах США
Москва и Вашингтон не ведут переговоров об обмене осужденного в России американца Пола Уилана на граждан России.
РЕН ТВ 09:57
Общество
Путин поручил продлить доплаты медработникам
"Продлить на два месяца осуществление ранее установленных федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда медицинским, социальным и иным работникам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в перечне.
РИА Новости 11:09
Здоровье
Врач оценил влияние употребления арбузов на здоровье
Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург оценил влияние употребления арбузов на здоровье.
RT на русском 09:51
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
Происшествия
Мэр Сеула пропал без вести после обвинений в домогательствах
Мэр Сеула Пак Вон Сун пропал без вести, полиция ведет его поиски. Об этом сообщает южнокорейское издание The Korea Times.
РБК 10:29
Политика
МИД РФ заявил о праве Москвы на ответ на санкции Великобритании
Россия оставляет за собой право на принятие мер в ответ на британские санкции.
Известия 09:35
Происшествия
Следователи обыскивают все коммерческие МРЭО Петербурга
Санкт-Петербург, 9 июля 2020, 12:17 — REGNUM Утром 9 июля следователи пришли с ордерами на обыск во все коммерческие МРЭО Санкт-Петербурга.
REGNUM 05:17
Политика
Козак сравнил переговоры с Киевом по Донбассу с театром абсурда
«Многочасовые безрезультатные переговоры нередко напоминают театр абсурда», — сказал Козак.
РБК 05:22
Футбол
«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»
«Красно-белые» просят дать оценку словам генерального директора «Зенита» Александра Медведева.
Евро-футбол.ру вчера в 07:13
Общество
В РПЦ оценили изображение Иисуса Христа чернокожим
Изображение Иисуса Христа чернокожим противоречит церковным канонам, поскольку он не был афроамериканцем.
Lenta.ru 08:25
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 07 июля в 09:00
Общество
Дела Джигурды и Волочковой о визитах в Дивеево рассмотрят в Москве
Дело об административном правонарушении в отношении актера Никиты Джигурды, посетившего Серафимо-Дивеевскй монастырь в закрытом для свободного посещения из-за пандемии коронавирусной инфекции нижегородском селе Дивеево, перенесено для рассмотрения в Москву.
Известия 10:28
Космос
SpaceX вновь отложила запуск новой партии интернет-спутников Starlink
Компания SpaceX вновь отложила из-за погодных условий запуск на орбиту тяжелой американской ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 спутников интернет-покрытия системы Starlink.
Вечерняя Москва вчера в 12:32
Общество
В торговых центрах Петербурга четверть магазинов возобновила работу
В четверг, 9 июля, стало известно о том, что в торговых центрах Петербурга четверть магазинов возобновила работу.
Piter.tv 07:48