Финансы

Вести.RuВести.RuРубль укрепляется в поисках равновесия: доллар ниже 71 рубля

Курс рубля второй день продолжает укрепление на Московской бирже. В первые минуты торгов доллар упал ниже 71 рублей и за первый час потерял 13 копеек, снизившись до 79,7 рубля. Евро подешевело на 18 копеек до 80,4 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
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Официальный курс евро вырос до 80,41 рубля

Аргументы и Факты07:58

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:03

Рубль укрепляется в поисках равновесия: доллар ниже 71 рубля

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Доллар подешевел

Lenta.ru03:49

Курс доллара снизился до 71,08 рубля, евро вырос до 80,64

ТАСС03:13

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:11

Курс рубля вырос к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже

Телеканал 360°04:54
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 11:29, Ашберн
Политика

Байден отругал Порошенко за организацию диверсии в Крыму в 2016 году

Бывший президент Украины Петр Порошенко признал, что диверсия на севере Крыма в 2016 году, в результате которой погибли сотрудник ФСБ и российский десантник, была организована украинской военной разведкой.
Экономика сегодня 10:39
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Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru вчера в 05:03
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Армия и оружие

Украина и НАТО договорились усилить присутствие Альянса в Черном море

Министр обороны Украины Андрей Таран в четверг провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого они договорились усилить присутствие Альянса в Черноморском регионе, передает пресс-служба украинского минобороны.
РИА Новости 11:13
Общество

Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября

RT на русском 07:02
3,2K
Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

Российская газета 01:32
3,8K
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru 07 июля в 13:45
2,5K
Общество

В Москве оставят всего одно ограничение из-за коронавируса

С 13 июля в Москве снимут все ограничительные меры, кроме запрета на проведение массовых мероприятий.
Lenta.ru 05:56
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Авто

Mercedes-Benz официально показала интерьер S-Class нового поколения

Компания Mercedes-Benz опубликовала официальные снимки интерьера флагманского седана Mercedes-Benz S-Class.
Деловое.ТВ вчера в 09:40
15
Происшествия

Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 километра в час

РИА Новости 09:32
1
Политика

Венедиктов раскрыл имена возможных преемников Путина

Алексей Венедиктов считает, что Дмитрий Медведев и Сергей Нарышкин являются наиболее вероятными преемниками Владимира Путина на посту президента России.
Российский Диалог вчера в 14:21
473
Общество

Собянин заявил о преодолении основных проблем с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что основные проблемы с коронавирусом в столице преодолены. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:26
3
Общество

Задержан исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров

У офиса «Открытой России» в Москве люди в гражданской одежде задержали исполнительного директора организации Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на другого координатора «Открытой России» Дмитрия Заир-Бека.
Ведомости 04:58
1,3K
Происшествия

Полиция Австрии назвала версии убийства просившего убежища россиянина

9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что связывать убийство блогера в Австрии с Кадыровым «нелогично».
РБК 10:44
8
Происшествия

Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве.
РБК вчера в 14:12
218
Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
257
Политика

В МИД отвергли возможность обменять Уилана на россиян в тюрьмах США

Москва и Вашингтон не ведут переговоров об обмене осужденного в России американца Пола Уилана на граждан России.
РЕН ТВ 09:57
Общество

Путин поручил продлить доплаты медработникам

"Продлить на два месяца осуществление ранее установленных федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда медицинским, социальным и иным работникам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в перечне.
РИА Новости 11:09
Здоровье

Врач оценил влияние употребления арбузов на здоровье

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург оценил влияние употребления арбузов на здоровье.
RT на русском 09:51
Единоборства

Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
5
Происшествия

Мэр Сеула пропал без вести после обвинений в домогательствах

Мэр Сеула Пак Вон Сун пропал без вести, полиция ведет его поиски. Об этом сообщает южнокорейское издание The Korea Times.
РБК 10:29
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Баскетбол

Грузинская федерация баскетбола поддержала перешедшего в ЦСКА Шенгелию

РИА Новости 10:42
Политика

МИД РФ заявил о праве Москвы на ответ на санкции Великобритании

Россия оставляет за собой право на принятие мер в ответ на британские санкции.
Известия 09:35
6
Происшествия

Следователи обыскивают все коммерческие МРЭО Петербурга

Санкт-Петербург, 9 июля 2020, 12:17 — REGNUM Утром 9 июля следователи пришли с ордерами на обыск во все коммерческие МРЭО Санкт-Петербурга.
REGNUM 05:17
22
Политика

Козак сравнил переговоры с Киевом по Донбассу с театром абсурда

«Многочасовые безрезультатные переговоры нередко напоминают театр абсурда», — сказал Козак.
РБК 05:22
45
Футбол

«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»

«Красно-белые» просят дать оценку словам генерального директора «Зенита» Александра Медведева.
Евро-футбол.ру вчера в 07:13
2
Общество

В РПЦ оценили изображение Иисуса Христа чернокожим

Изображение Иисуса Христа чернокожим противоречит церковным канонам, поскольку он не был афроамериканцем.
Lenta.ru 08:25
199
Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 07 июля в 09:00
138
Общество

Дела Джигурды и Волочковой о визитах в Дивеево рассмотрят в Москве

Дело об административном правонарушении в отношении актера Никиты Джигурды, посетившего Серафимо-Дивеевскй монастырь в закрытом для свободного посещения из-за пандемии коронавирусной инфекции нижегородском селе Дивеево, перенесено для рассмотрения в Москву.
Известия 10:28
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Космос

SpaceX вновь отложила запуск новой партии интернет-спутников Starlink

Компания SpaceX вновь отложила из-за погодных условий запуск на орбиту тяжелой американской ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 спутников интернет-покрытия системы Starlink.
Вечерняя Москва вчера в 12:32
1
Общество

В торговых центрах Петербурга четверть магазинов возобновила работу

В четверг, 9 июля, стало известно о том, что в торговых центрах Петербурга четверть магазинов возобновила работу.
Piter.tv 07:48
Как работают Яндекс.Новости?
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