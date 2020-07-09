Финансы

ПрофильПрофильДоллар подешевел до 71,08 рубля

Утром в четверг, 9 июля, на открытии торгов курс доллара снизился до отметки в 71,075 рубля, а курс евро поднялся до 80,6425 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на 10:00 мск.
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Курс доллара опустился ниже 71 рубля

Аргументы и Факты04:13

Доллар подешевел

Lenta.ru03:49

Доллар подешевел до 71,08 рубля

Профиль03:49

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:11

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:03

Курс доллара опустился ниже 71 рубля

Компания03:11

Рубль растет к доллару и мало меняется к евро

ПРАЙМ03:10
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Происшествия

Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула

Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
Коммерсантъ 08:47
34
Футбол

«Спартак» взял дисквалифицированного Бакаева на игру с «Сочи»

«Спартак» вылетел на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».
Матч ТВ 09:13
Политика

В МИД России прокомментировали новые санкции Великобритании

Новые санкции Великобритании в отношении России являются попыткой надавить на правосудие и вмешаться во внутренние дела страны.
RT на русском 09:16
Общество

Советника главы «Роскосмоса» Сафронова подозревают в госизмене

По словам адвоката Сафронова Олега Елисеева, следствие утверждает, что с 2012 года советник главы «Роскосмоса» был завербован спецслужбами Чехии.
RuNews24.ru 07 июля в 17:26
544
Здоровье

В России заканчивается препарат для лечения онкологических заболеваний

В российских больницах заканчивается препарат винкристин для лечения онкологических заболеваний – к концу года пациенты могут остаться без лечения.
Фармацевтический вестник 05:00
5
Политика

РБК: задержанного губернатора Фургала отправят в отставку

«Губернатор Хабаровского края будет отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента», — говорит РБК со ссылкой на два собственных источника.
URA.Ru 05:03
7
Происшествия

Опубликована информация об имуществе Фургала

Последние сведения о доходах Фургала были опубликованы в мае 2019 года. В 2018 году он заработал 5,46 млн руб.
Газета.Ru 08:28
4
Общество

Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран

Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с девятью европейскими и четырьмя азиатскими странами.
Известия 08:05
613
Происшествия

Верзилова отправили на психиатрическую экспертизу

Издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова везут из СКР на психиатрическую экспертизу.
Коммерсантъ 08:56
2
Общество

Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году

Москва заняла первое место в инвестиционном рейтинге этого года, который по традиции готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Российская газета 08:40
1
Футбол

Сборная России по футболу сыграет со Швецией и Молдавией осенью

Сборная России по футболу осенью проведет выездные контрольные матчи против Швеции и Молдавии, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Интерфакс-Спорт 08:14
Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
3,1K
Армия и оружие

Турция испытала С-400 против самолётов F-16

Evo-rus.com 02:48
719
Баскетбол

ЦСКА подписал контракт с грузинским баскетболистом Шенгелией

Москва, 9 июля 2020, 14:32 — REGNUM Московский ЦСКА подписал контракт с грузинским баскетболистом Торнике Шенгелией.
REGNUM 07:32
Культура

Главную роль в сериале «Бэтвумен» отдали бисексуальной афроамериканке

Авторы сериала «Бэтвумен» взяли на главную роль бисексуальную афроамериканку Джависию Лесли.
Lenta.ru 06:09
15
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru 07 июля в 13:45
2,5K
Политика

В Госдуму внесли проект о склонении в Сети к употреблению наркотиков

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков, некоторых случах максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы, сообщил журналисатм глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
РИА Новости 06:58
3
Экономика

Петербургскую трассу ВСД профинансирует Евразийский банк развития

REGNUM 09:25
Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
553
Происшествия

В Южном Бутово ловят сексуального маньяка, напавшего уже на 8 женщин

Росбалт 03:18
12
Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
1
Автоспорт

Алекс Элбон: Нужно сокращать отставание от Mercedes

Накануне Гран При Штирии гонщик Red Bull Racing Алекс Элбон говорил о первой гонке сезона и ожиданиях от нового этапа.
F1news.ru вчера в 09:48
Политика

Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве чеченского блогера в Австрии

Иностранные спецслужбы, работающие против России, причастны к убийству блогера-чеченца в Австрии, считает глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Газета.Ru 03:52
374
Общество

Послание из 1941 года нашли на вокзале в Польше

Бутылку с письмом из 1941 года нашли во время ремонта на вокзале в маленьком польском городке.
Газета.Ru 08:51
Общество

Сербские власти отказались вводить комендантский час в Белграде

Власти Сербии отказались от идеи введения комендантского часа в столице страны.
Российская газета 09:04
2
Происшествия

Женщина погибла после нападения медведя в Красноярском крае

Известия 07:55
13
Космос

Цель – уничтожить. NASA собьет летящий к Земле астероид

В NASA планируют сбить с курса приближающийся к Земле астероид в рамках испытаний, сообщает портал "Планета Новости".
Радио Sputnik 07 июля в 08:25
4
Армия и оружие

Самолеты США «проутюжили» воздушное пространство у границ РФ

Экономика сегодня 09:06
12
Происшествия

В Петербурге осудили анестезиолога за изнасилование шестерых пациенток

Десять лет в исправительной колонии строгого режима проведет петербургский врач-анестезиолог, который насиловал пациенток, находящихся под наркозом.
Российская газета 07:35
41
Технологии

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
61
Как работают Яндекс.Новости?
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