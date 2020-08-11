Доллар подешевел до 72,96 рубля
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Вечером во вторник, 11 августа, курс рубля на торгах Московской биржи по состоянию на 19:00 мск вырос по отношению к доллару и к евро.В источнике
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