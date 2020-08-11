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Доллар подешевел до 72,96 рубля

Вечером во вторник, 11 августа, курс рубля на торгах Московской биржи по состоянию на 19:00 мск вырос по отношению к доллару и к евро.В источнике
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Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 03:10
Финмаркет

Рубль днем активно растет к доллару и евро вслед за другими валютами ЕМ

Финмаркетвчера в 09:18
РБК

Курс доллара упал ниже ₽73 впервые с 6 августа

РБКвчера в 04:30
Профиль

Доллар подешевел до 72,96 рубля

Профильвчера в 12:58
Газета.Ru

Доллар растет к рублю

Газета.Ruвчера в 03:09
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,52 руб

ТАССвчера в 03:02
RT на русском

Курс евро снижается на открытии торгов

RT на русскомвчера в 03:02

В Ульяновской области появится «навигатор общественного здоровья»

Проект "Навигатор общественного здоровья", который позволит сформировать дорожные карты по снижению смертности и укреплению общественного здоровья, запустят в Ульяновской области в рамках нацпроекта "Демография".
ТАССвчера в 07:03
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Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса

Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
РИА Новости21:08

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
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