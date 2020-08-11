Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ПРАЙМ
ПРАЙМ

Официальный курс евро на среду снизился до 85,92 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 90,12 копейки — до 85,9246 рубля, курс доллара уменьшился на 62,28 копейки — до 73,1522 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
Подробнее о событии
Профиль

Доллар подешевел до 72,96 рубля

Профиль12:58
Финмаркет

Рубль днем активно растет к доллару и евро вслед за другими валютами ЕМ

Финмаркет09:18
RT на русском

Курс евро снижается на открытии торгов

RT на русском03:02
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:10
Газета.Ru

Доллар растет к рублю

Газета.Ru03:09
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,52 руб

ТАСС03:02
РБК

Курс доллара упал ниже ₽73 впервые с 6 августа

РБК04:30

Тихановская в видеообращении подтвердила, что покинула Белоруссию

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в опубликованном во вторник на платформе Youtube видеообращении подтвердила свой отъезд из Белоруссии, подчеркнув, что это ее самостоятельное решение.
ТАСС04:36
1,8K

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUM08:28
91