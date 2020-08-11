Смотрите также

Появилось видео задержания журналистов Старкова и Солопова в Минске

ВВП России во II квартале упал на 8,5%

Заседание по делу Ефремова перенесли после его госпитализации

Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области

В центре Бреста начались столкновения протестующих с ОМОН

Тихановская в видеообращении подтвердила, что покинула Белоруссию

«Спартак» заявил о планах сняться с чемпионата России по футболу

Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса

«Зенит» обыграл «Ротор» в первом туре чемпионата России

Занятия в школах РФ с 1 сентября начнутся в очном формате

МИД Белоруссии пообещал предоставить факты вмешательства из-за рубежа

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Пиковый онлайн в Horizon: Zero Dawn на PC привлек 56 тысяч человек

МиГ-31 совершил аварийную посадку в Перми из-за отвалившегося колеса

«Россию в любом случае в чем-нибудь обвинят»: Как российский рубль отреагирует на ситуацию в Беларуси

Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса

Авиакомпании ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию

Появилось видео задержания журналистов Старкова и Солопова в Минске

«Зенит» обыграл «Ротор» в первом туре чемпионата России

В центре Бреста начались столкновения протестующих с ОМОН

Заседание по делу Ефремова перенесли после его госпитализации

ВВП России во II квартале упал на 8,5%

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

Дуэйн Джонсон вновь возглавил список самых богатых актеров

Xiaomi представила юбилейный флагман

У объявившего о забастовке завода в Минске начались задержания