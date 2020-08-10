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Банки.ру
Банки.ру

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 73,78 рубля

Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.В источнике
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Профиль

Доллар подешевел до 72,96 рубля

Профильвчера в 12:58
Финмаркет

Рубль днем активно растет к доллару и евро вслед за другими валютами ЕМ

Финмаркетвчера в 09:18
РБК

Курс доллара упал ниже ₽73 впервые с 6 августа

РБКвчера в 04:30
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 03:10
Газета.Ru

Доллар растет к рублю

Газета.Ruвчера в 03:09
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,52 руб

ТАССвчера в 03:02
RT на русском

Курс евро снижается на открытии торгов

RT на русскомвчера в 03:02

Экс-сотрудника Генпрокуратуры РФ осудили за нападение на полицейского

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры РФ Игоря Мыльникова, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейского.
Росбалтвчера в 10:06
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ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства», – указано в сообщении.
Ведомостивчера в 07:28
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомости10 августа в 08:41
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Депутат парламента Якутии подозревается в крупном подкупе

По указанию Николаева золотодобывающая компания перевела на счёт частного предприятия более 53 млн рублей, часть из которых была перечислена на личный счет депутата и которыми он впоследствии распорядился по своему усмотрению.10 августа Николаев был задержан в порядке ст.91 УПК РФ по подозрению в указанном преступлении.
SakhaNewsвчера в 03:07
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