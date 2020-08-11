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Доллар подешевел до 72,96 рубля

Вечером во вторник, 11 августа, курс рубля на торгах Московской биржи по состоянию на 19:00 мск вырос по отношению к доллару и к евро.В источнике
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Профиль

Доллар подешевел до 72,96 рубля

Профильвчера в 12:58
Финмаркет

Рубль днем активно растет к доллару и евро вслед за другими валютами ЕМ

Финмаркетвчера в 09:18
News.ru

Доллар США подорожал до 73,52 рубля на МосБирже

News.ruвчера в 03:29
РБК

Курс доллара упал ниже ₽73 впервые с 6 августа

РБКвчера в 04:30
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 03:10
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,52 руб

ТАССвчера в 03:02
RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском10 августа в 03:02

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
Полиция допросила мужа Легкоступовой
REGNUMвчера в 08:28
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МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций

Ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения персональных санкций в отношении руководителей Белоруссии за насилие в отношении протестующих и президентские выборы, которые были «ни свободными, ни честными».
Ведомостивчера в 15:10
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