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Доллар подешевел до 72,96 рубля

Вечером во вторник, 11 августа, курс рубля на торгах Московской биржи по состоянию на 19:00 мск вырос по отношению к доллару и к евро.В источнике
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Профиль

Доллар подешевел до 72,96 рубля

Профильвчера в 12:58
RT на русском

Курс евро снижается на открытии торгов

RT на русскомвчера в 03:02
РБК

Курс доллара упал ниже ₽73 впервые с 6 августа

РБКвчера в 04:30
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 03:10
Газета.Ru

Доллар растет к рублю

Газета.Ruвчера в 03:09
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,52 руб

ТАССвчера в 03:02
Финмаркет

Рубль днем активно растет к доллару и евро вслед за другими валютами ЕМ

Финмаркетвчера в 09:18
КП - Беларусь

Курсы валют в Беларуси на 11 августа: доллар и евро на торгах подешевели

КП - Беларусьвчера в 14:21

Николич: Иванов был прав, не назначив пенальти в ворота «Локомотива»

Арбитр Сергей Иванов поступил верно, не назначив пенальти в ворота "Локомотива" в игре чемпионата России по футболу с казанским "Рубином" после падения Ивана Игнатьева в первом тайме, заявил главный тренер москвичей Марко Николич.
РИА Новостивчера в 16:29

Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса

Во вторник Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
РИА Новости22:44
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В сентябре в Приангарье начнутся выплаты на детей от 16 до 18 лет

Согласно принятому закону выплата составит 10 тысяч рублей, и на нее могут рассчитывать те семьи в которых детям исполнилось 16 лет не позднее 10 мая этого года, и не исполнилось 18 лет к моменту принятия закона.
ФедералПресс9 августа в 23:37
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В Ульяновской области появится «навигатор общественного здоровья»

Проект "Навигатор общественного здоровья", который позволит сформировать дорожные карты по снижению смертности и укреплению общественного здоровья, запустят в Ульяновской области в рамках нацпроекта "Демография".
ТАССвчера в 07:03
8

Военные эксперты объяснили причины нападок на американцев в Сирии

Американские военные сталкиваются с рядом трудностей в Сирии, одна из них — это местные племена, совершающие постоянные атаки на военные базы и мобильные патрули, отмечает военный эксперт Юрий Лямин.
Народные новостивчера в 06:27
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