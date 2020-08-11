В сентябре в Приангарье начнутся выплаты на детей от 16 до 18 лет

Согласно принятому закону выплата составит 10 тысяч рублей, и на нее могут рассчитывать те семьи в которых детям исполнилось 16 лет не позднее 10 мая этого года, и не исполнилось 18 лет к моменту принятия закона.