Финансы

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Курс доллара США к рублю на утро 19 декабря снизился на девять копеек и составил 62,58 рубля. Курс евро к рублю уменьшился на одну копейку — до 69,63 рубля, следует из данных Московской биржи.
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Доллар подешевел на девять копеек

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