Финансы
КомпанияДоллар подешевел на девять копеек
Курс доллара США к рублю на утро 19 декабря снизился на девять копеек и составил 62,58 рубля. Курс евро к рублю уменьшился на одну копейку — до 69,63 рубля, следует из данных Московской биржи.
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«Рубль не упадет более чем на 5%». Воронежские эксперты дали прогноз на 2020 год
РИА Воронежвчера в 10:39
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