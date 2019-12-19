Курс доллара США к рублю на утро 19 декабря снизился на девять копеек и составил 62,58 рубля. Курс евро к рублю уменьшился на одну копейку — до 69,63 рубля, следует из данных Московской биржи.

Доллар подешевел на девять копеек

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