Финансы
КомпанияДоллар подешевел на открытии торгов в среду
Курс доллара США на открытии торгов на Московской бирже снизился на две копейки и достиг 71,38 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. По евро, в свою очередь, наблюдается положительная динамика.
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Курс рубля на сегодня: утром 11 марта 2020 года доллар торгуется по 71,38, евро - по 81,03
Комсомольская правда03:18
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