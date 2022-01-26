ИнтерфаксДоллар поднялся до 80 рублей впервые с 3 ноября 2020 годаКурс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей, следует из данных торгов.AnewsКурс доллара расчетами "завтра" на 19.07 мск среды рос на 1,31 рубля, до 79,94 рубля (уже поднимался ровно до 80 рублей), евро - на 1,36 рубля, до 90,16 рубля.РИА НовостиСтоимость апрельского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 1,95%, до $88,88 за баррель.ТАССЭксперты полагают, что на фоне угроз новых антироссийских санкций доллар в течение месяца может достигнуть 85-90 рублей за единицу, но в этом случае вмешается Центробанк и отрегулирует позиции российской валюты на рынке.Экономика сегодняЧитать далееСвернутьМосква 24Москва 24ForbesЦентральная Служба НовостейОбластная газетаREGNUMНовые ИзвестияИзвестияРадио 1ФАНAnewsЭкономика сегодняРоссийская газетаПрофильBanknn.ruНародные новостиЯмал-МедиаБизнес ФМ Санкт-ПетербургЦарьградПодробнее о событииДоллар вырос до ₽80 после совета властей США американцам покинуть УкраинуРБК Инвестиции12:14Евро превысил 90 рублей впервые с июля прошлого годаРЕН ТВ10:44Курс евро поднялся выше 90 рублей, доллар до 80 рублей впервые с ноября 2020 годаРИА Новости11:04Курс евро превысил 90 рублей впервые с июля прошлого годаРеальное время10:48Курс европейской валюты превысил 90 рубРИАМО11:29Курс евро преодолел отметку в 90 рублейИзвестия10:39Доллар поднялся до 80 рублей впервые с 3 ноября 2020 годаИнтерфакс11:15Показать ещёОценить1KПоделиться