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Доллар поднялся до 80 рублей впервые с 3 ноября 2020 года

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей, следует
 из данных торгов.
Anews
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.07 мск среды рос на 1,31 рубля, до 79,94 рубля (уже поднимался ровно до 80 рублей), евро - на 1,36 рубля, до 90,16 рубля.
РИА Новости
Стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 1,95%, до $88,88 за баррель.
ТАСС
Эксперты полагают, что на фоне угроз новых антироссийских санкций доллар в течение месяца может достигнуть 85-90 рублей за единицу, но в этом случае вмешается Центробанк и отрегулирует позиции российской валюты на рынке.
Экономика сегодня

Подробнее о событии

Доллар вырос до ₽80 после совета властей США американцам покинуть Украину
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Евро превысил 90 рублей впервые с июля прошлого года
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Доллар поднялся до 80 рублей впервые с 3 ноября 2020 года
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