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Доллар поднялся до 80 рублей впервые с 3 ноября 2020 года

Доллар и евро заметно усилили темпы роста на Московской бирже в среду вечером, доллар вырос до отметки 80 рублей впервые с 3 ноября 2020 года, евро торгуется выше 90 рублей впервые с 20 июля 2021 года.
Интерфакс
По состоянию на 18:35 мск американская валюта торговалась по 79,83 рубля, дорожая на 1,23 рубля.
Forbes
Курс рубля падает на фоне роста геополитических рисков.
Национальная служба новостей
Однако рубль отреагировал, поэтому индекс РТС в процентах вырос скромнее рублевого индекса.
Finam.Ru

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Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 80 рублей
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Доллар торгуется по 80 рублей впервые с ноября 2020 года
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Доллар превысил 80 рублей впервые с ноября 2020 года
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Курс доллара в ходе торгов поднялся до 80 рублей
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Курс евро поднялся выше 90 рублей, доллар — до 80 рублей впервые с ноября 2020 года
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