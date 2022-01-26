Доллар и евро заметно усилили темпы роста на Московской бирже в среду вечером, доллар вырос до отметки 80 рублей впервые с 3 ноября 2020 года, евро торгуется выше 90 рублей впервые с 20 июля 2021 года.
Польские должностные лица заявили, что готовы к инспекциям РФ на объектах ПВО США в Румынии и Польше, если Россия разрешит инспекции "ракетной деятельности" в Калининграде, сообщает газета Wall Street Journal.
По уточненным данным пресс-службы управления МВД по Амурской области, погибшая пассажирка - начальник экспертно-криминалистической группы ОМВД России по Магдагачинскому району, травмы получили трое - полицейский, находившийся за рулем автомобиля, оперуполномоченный уголовного розыска, а также 19-летний сын погибшей сотрудницы.