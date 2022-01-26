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Доллар поднялся до 80 рублей впервые с 3 ноября 2020 года

Курс рубля усиливает падение: евро подорожал до 90 рублей, доллар — до 80 рублей на фоне рисков геополитики, следует из данных
 Московской биржи.
РИА Новости
На 19:07 (мск) доллар расчетами "завтра" повышался на 1,31 рубля, до 79,94 рубля.
РИА Новости
Стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 1,95%, до $88,88 за баррель.
ТАСС
По мнению начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, рост курса доллара выше 80 рублей произошел не только на фоне геополитических факторов.
ТАСС

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