ИнтерфаксДоллар поднялся до 80 рублей впервые с 3 ноября 2020 годаДоллар и евро заметно усилили темпы роста на Московской бирже в среду вечером, доллар вырос до отметки 80 рублей впервые с 3 ноября 2020 года, евро торгуется выше 90 рублей впервые с 20 июля 2021 года.ИнтерфаксВ последний раз курс доллара поднимался выше 80 руб. в ноябре 2020 года.ТАССВ свою очередь курс доллара прибавил 6,75 копейки и составил 78,7 рубля.Экономика сегодняСогласно прогнозам экономистов, курсы валют меняются из-за обострения отношений между Россией и Западом, а также рисков введения дополнительных санкций США.РЕН ТВЧитать далееСвернутьМосква 24Москва 24ForbesГазета.RuОбластная газетаREGNUMПетрозаводск говоритНовые ИзвестияРадио 1RT на русскомAnewsЭкономика сегодняРоссийская газетаПрофильBanknn.ruНародные новостиЯмал-МедиаИзвестияБизнес ФМ Санкт-ПетербургЦарьградПодробнее о событииКурс евро превысил 90 рублей впервые с июляForbes11:10Курс евро поднялся выше 90 рублей, доллар до 80 рублей впервые с ноября 2020 годаРИА Новости11:04Доллар поднялся до 80 рублей впервые с 3 ноября 2020 годаИнтерфакс11:15Курс евро превысил 90 рублей впервые с июля 2021 годаТАСС11:31Курс евро превысил 90 рублей впервые за шесть меясцевНациональная служба новостей11:17Евро превысил 90 рублей впервые с июля прошлого годаРЕН ТВ10:44Евро на «Московской бирже» поднялся выше 90 рубФинмаркет10:52Показать ещёОценить593Поделиться