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Доллар поднялся до 80 рублей впервые с 3 ноября 2020 года

Доллар и евро заметно усилили темпы роста на Московской бирже в среду вечером, доллар вырос до отметки 80 рублей впервые с 3 ноября 2020 года, евро торгуется выше 90 рублей впервые с 20 июля 2021 года.
Интерфакс
В последний раз курс доллара поднимался выше 80 руб. в ноябре 2020 года.
ТАСС
В свою очередь курс доллара прибавил 6,75 копейки и составил 78,7 рубля.
Экономика сегодня
Согласно прогнозам экономистов, курсы валют меняются из-за обострения отношений между Россией и Западом, а также рисков введения дополнительных санкций США.
РЕН ТВ

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Курс евро превысил 90 рублей впервые с июля
Forbes11:10
Курс евро поднялся выше 90 рублей, доллар до 80 рублей впервые с ноября 2020 года
РИА Новости11:04
Доллар поднялся до 80 рублей впервые с 3 ноября 2020 года
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Курс евро превысил 90 рублей впервые с июля 2021 года
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Курс евро превысил 90 рублей впервые за шесть меясцев
Национальная служба новостей11:17
Евро превысил 90 рублей впервые с июля прошлого года
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Евро на «Московской бирже» поднялся выше 90 руб
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