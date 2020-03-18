Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей

Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа. По состоянию на 18:06 мск доллар торгуется по 79,85 рубля (+4,4 к уровню закрытия вторника).
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Доллар перевалил за 80 рублей на Мосбирже

Реальное время11:13

Курс доллара взлетел выше 79 рублей

Телеканал 360°03:22

Евро пробил отметку 86 рублей на падающей нефти

DP.RU08:08

Курс евро превысил ₽88 впервые с февраля 2016 года

РБК12:38

Евро подорожал до 86 рублей впервые с февраля 2016 года

Пятый канал08:23

Торги на Мосбирже завершаются при курсе 81 рубль за доллар, 88 — за евро

Росбалт12:43

Курс евро на Московской бирже превысил 88 рублей

Вечерняя Москва12:44
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Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Salt Mag вчера в 11:26
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК вчера в 08:59
Политика

Путин прибыл в Крым по случаю годовщины воссоединения полуострова с РФ

Президент России Владимир Путин прибыл в Крым с рабочим визитом, он пробудет на полуострове с 18 по 19 марта.
Политика Сегодня 10:58
Политика

Путин отметил право Белоруссии на самостоятельность

Президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия имеет право на самостоятельность.
РИА Новости 12:44
Общество

«Аэрофлот» в среду начнет вывозить застрявших в Черногории пассажиров

В среду вечером власти Черногории дали разрешение на вывоз россиян на родину, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Интерфакс 12:19
Общество

Способный достроить «Северный поток-2» трубоукладчик сменил маршрут

Судно «Академик Черский», способное достроить «Северный поток-2» сменило маршрут.
Ореанда-Новости вчера в 04:41
Экономика

Россия сократила экспорт нефти в Китай почти на 30%

Москва, 18 марта 2020, 03:22 — REGNUM Объём российского экспорта сырой нефти в Китай в январе 2020 года составил около $2 млрд, что на 28% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, следует из данных Федеральной таможенной службы РФ.
REGNUM вчера в 20:22
Общество

В России выявили еще 33 случая заражения коронавирусом

Москва, 18 марта 2020, 14:42 — REGNUM 33 новых случая заражения коронавирусом выявили в России, в том числе 31 — в Москве.
REGNUM 07:42
Армия и оружие

США обвинили Россию в причастности к гибели турецких военных в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия «убила десятки турецких военнослужащих» в Сирии, сообщает Reuters.
BFM.ru 07:04
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

РИА Новости вчера в 15:12
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском 11:55
Общество

В российских судах ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Верховный суд в связи с распространением коронавирусной инфекции постановил рассматривать только дела безотлагательного характера.
РБК 12:23
Кино

Мюзикл «Кошки» получил «Золотую малину» как самый худший фильм

Стоит отметить, что автор «Кошек» Том Хупер также получил личную «Золотую малину» как «Худший режиссер».
Культуромания вчера в 01:43
Политика

Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России

Кабинет министров Украины с 1 апреля вводит дополнительную спецпошлину в 65 процентов на импорт электроэнергии и угля из России.
РИА Новости 07:10
Музыка

Представитель Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Известия 09:53
Футбол

Станислав Черчесов прокомментировал отмену Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу обратился к российским болельщикам после решения УЕФА перенести Чемпионат Европы на следующий год.
Пятый канал вчера в 14:55
Экономика

Путин подписал закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о покупке правительством у Банка России акций Сбербанка.
РБК 10:50
Футбол

Павел Мамаев анонсировал свой переезд из России

Павел Мамаев сообщил о своей подготовке к переезду из России. Заявление появилось на странице его жены Аланы в Instagram.
Актуальные Новости 01:43
Политика

Путин уволил пристыдившего коллег замглавы ФСИН

Президент Владимир Путин освободил от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко, сообщает пресс-служба ведомства.
РБК 08:55
Общество

«В магазины пускают по 5 человек, люди выходят на балкон и поют гимн». Бывший футболист рассказывает, что сейчас происходит в Италии

Экс-форвард «Милана» Виталий Кутузов передает обстановку в Ломбардии. Это самый пострадавший от коронавируса регион Италии.
Матч ТВ 10:44
Общество

ВОЗ сообщила о начале тестирования вакцины против коронавируса

Начались первые тесты вакцины против COVID-19, заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:38
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Энергетика

Уже не друзья по несчастью: Китай вслед за Европой отказывается от российской нефти

Китайцы, как и европейцы могут заменить российскую нефть выгодной саудовской, недаром нефтяная компания Saudi Аrамсо уже объявила о снижении цен для азиатских клиентов на 6 долларов (в Европе они снижены и вовсе на 10 долларов).
Новые Известия 04:44
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс 02:21
Гаджеты

Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air

Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
Коммерсантъ 09:40
Политика

Китай отзывает аккредитацию у американских журналистов

На следующий день Китай лишил аккредитации троих журналистов The Wall Street Journal, поводом для этого стала колонка с заголовком «Китай – больной человек Азии» (China Is the Real Sick Man of Asia) в разделе «Мнения» газеты.
Ведомости вчера в 13:30
Здоровье

В Италии 99% жертв коронавируса имели иные серьезные проблемы со здоровьем

Более 99% умерших в Италии при заболевании коронавирусом нового типа имели и другие, кроме инфицирования COVID-19, проблемы со здоровьем, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на службы здравоохранения этой страны.
Интерфакс 10:48
Политика

Генконсульство РФ в Нью-Йорке призвало россиян вернуться на родину

Ранее в США были выявлены 6,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 114 человек скончались.
Интерфакс 11:24
Футбол

Тульский «Арсенал» оштрафован за баннер про Валентину Терешкову

Тульский "Арсенал" оштрафован на 50 тысяч рублей за то, что их болельщики во время матча с казанским "Рубином" вывесили несогласованный баннер на трибунах стадиона.
Piter.tv 10:49
Наука

У коронавируса выявили слабое место

Piter.tv 04:40
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