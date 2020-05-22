Финансы
Вести.RuРубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 71,5-71,9 руб.
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Общество
Сенаторы хотят узаконить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предлагают прописать в действующем законодательстве понятие режима самоизоляции, условия и порядок его введения, а также полномочия регионов в этот период.
News.ru вчера в 02:22
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Происшествия
На Украине пьяный охотник застрелил в лесу семь человек
В Житомирской области пьяный охотник в ночь на пятницу, 22 мая, застрелил в лесу семь человек.
Lenta.ru 02:55
Футбол
Кикнадзе объяснил причину непродления контракта с Сёминым
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал отказ руководства клуба продлить контракт с главным тренером Юрием Сёминым.
RT на русском 05:02
Здоровье
«Белый дом» объявил о точечном снятии ограничительных мер
Ограничения, как и предписано, будут снимать, основываясь на трех критериях. Главный из них — коэффициент распространения инфекции.
Призыв (г. Владимир) 01:00
Происшествия
Новосибирские пожарные косили траву ножницами
Сотрудники пожарной части в Новосибирской области сняли на видео, как они косят траву ножницами.
РИА Новости 05:23
Кино
Опубликованы первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу
iReactor 20 мая в 11:14
Общество
Всероссийский онлайн-выпускной для вузов пройдет 4 июля
Всероссийский выпускной для вузов пройдет в режиме онлайн 4 июля, сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 04:14
Общество
В Саратовской области коронавирусом заболели за сутки 84 человека
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 22 мая выявлено 84 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 02:04
Шоу-бизнес
Иван Ургант пристыдил Собчак, которая ходит «без всего»
Территория новостей 04:16
Общество
Росавиация разработала план снятия ограничений для аэропортов
Ведомства разработали поэтапный план снятия ограничений для аэропортов.
Ведомости вчера в 13:54
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru вчера в 02:30
Авто
Интерьер обновленного Honda WR-V рассекретили до начала продаж
Судя по снимкам, Honda WR-V досталась новая радиаторная решетка с горизонтальными планками, модернизированная головная оптика, а противотуманные фары отныне интегрированы в пластиковые черные блоки.
Новые автомобили 04:48
Происшествия
В Петербурге следователь полиции задержана за взятку в миллион рублей
В Петербурге следователя Главного следственного управления регионального ГУ МВД России задержали за получение взятки в особо крупном размере.
Российская газета 03:50
Происшествия
На Урале от коронавируса умер монах из Верхотурского монастыря
"С прискорбием сообщаем, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, отошел ко Господу насельник Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря монах Пимен (Шуваев)", - говорится в сообщении.
ТАСС 05:41
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
Происшествия
В МВД сообщили о возбуждении дела об организации занятия проституцией
RT на русском 04:48
Здоровье
В Курганской области выявили восемь новых случаев коронавируса
В Курганской области выявили восемь новых случаев коронавируса. На 22 мая в регионе зарегистрировано ещё 8 новых случаев COVID-19.
Уральский меридиан 05:05
Здоровье
Спрогнозировано завершение пандемии коронавируса в Крыму
Российские ученые раскрыли два сценария завершения пандемии коронавируса в Крыму. Своими прогнозами эксперты поделились с РИА Новости.
Lenta.ru 04:39
Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 05:39
Армия и оружие
Минобороны перебрасывает в Дагестан мобильные госпитали
BFM.ru вчера в 13:19
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы
Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи.
Bimru.ru 20 мая в 08:22
Наука
Суперкомпьютер назвал причину исчезновения неандертальцев
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятную причину исчезновения неандертальцев.
Актуальные Новости вчера в 10:04
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
Музыка
Пятый клип Little Big преодолел отметку в 100 миллионов просмотров
Российская группа Little Big снова удивила публику. Клип на песню Uno собрал свыше ста миллионов просмотров на YouTube-канале «Евровидения».
Городовой 03:37
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров
Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф, как и в 2019 году, возглавил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes.
Rambler News Service вчера в 08:06