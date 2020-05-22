Финансы

Вести.RuВести.RuРубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 71,5-71,9 руб.
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Евро подорожал на 50 копеек в начале торгов в Москве

Интерфакс03:31

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

RT на русском03:02

Курс доллара превысил ₽72 вслед за падением нефтяных котировок

РБК04:19

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 72 руб

ТАСС03:04

Доллар поднялся выше 72 рублей

Газета.Ru04:27

Доллар подорожал на 96 копеек

Финмаркет04:45

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ru03:26
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Общество

Сенаторы хотят узаконить понятие самоизоляции

В Совете Федерации предлагают прописать в действующем законодательстве понятие режима самоизоляции, условия и порядок его введения, а также полномочия регионов в этот период.
News.ru вчера в 02:22
3,4K
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
476
Происшествия

На Украине пьяный охотник застрелил в лесу семь человек

В Житомирской области пьяный охотник в ночь на пятницу, 22 мая, застрелил в лесу семь человек.
Lenta.ru 02:55
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Футбол

Кикнадзе объяснил причину непродления контракта с Сёминым

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал отказ руководства клуба продлить контракт с главным тренером Юрием Сёминым.
RT на русском 05:02
Здоровье

«Белый дом» объявил о точечном снятии ограничительных мер

Ограничения, как и предписано, будут снимать, основываясь на трех критериях. Главный из них — коэффициент распространения инфекции.
Призыв (г. Владимир) 01:00
1
Происшествия

Новосибирские пожарные косили траву ножницами

Сотрудники пожарной части в Новосибирской области сняли на видео, как они косят траву ножницами.
РИА Новости 05:23
Кино

Опубликованы первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу

iReactor 20 мая в 11:14
3
Общество

Всероссийский онлайн-выпускной для вузов пройдет 4 июля

Всероссийский выпускной для вузов пройдет в режиме онлайн 4 июля, сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 04:14
35
Общество

В Саратовской области коронавирусом заболели за сутки 84 человека

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 22 мая выявлено 84 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 02:04
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Шоу-бизнес

Иван Ургант пристыдил Собчак, которая ходит «без всего»

Территория новостей 04:16
7
Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
1,7K
Общество

Росавиация разработала план снятия ограничений для аэропортов

Ведомства разработали поэтапный план снятия ограничений для аэропортов.
Ведомости вчера в 13:54
5
Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
1K
Кино

Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов

Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru вчера в 02:30
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Авто

Интерьер обновленного Honda WR-V рассекретили до начала продаж

Судя по снимкам, Honda WR-V досталась новая радиаторная решетка с горизонтальными планками, модернизированная головная оптика, а противотуманные фары отныне интегрированы в пластиковые черные блоки.
Новые автомобили 04:48
1
Происшествия

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова

Коммерсантъ 05:27
7
Происшествия

В Петербурге следователь полиции задержана за взятку в миллион рублей

В Петербурге следователя Главного следственного управления регионального ГУ МВД России задержали за получение взятки в особо крупном размере.
Российская газета 03:50
15
Происшествия

На Урале от коронавируса умер монах из Верхотурского монастыря

"С прискорбием сообщаем, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, отошел ко Господу насельник Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря монах Пимен (Шуваев)", - говорится в сообщении.
ТАСС 05:41
Шоу-бизнес

Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко

Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
5
Происшествия

В МВД сообщили о возбуждении дела об организации занятия проституцией

RT на русском 04:48
1
Общество

Сицилийский вулкан Этна выбросил столб пепла и дыма на 4,5 км

REGNUM 05:25
Здоровье

В Курганской области выявили восемь новых случаев коронавируса

В Курганской области выявили восемь новых случаев коронавируса. На 22 мая в регионе зарегистрировано ещё 8 новых случаев COVID-19.
Уральский меридиан 05:05
Здоровье

Спрогнозировано завершение пандемии коронавируса в Крыму

Российские ученые раскрыли два сценария завершения пандемии коронавируса в Крыму. Своими прогнозами эксперты поделились с РИА Новости.
Lenta.ru 04:39
7
Экономика

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 05:39
51
Армия и оружие

Минобороны перебрасывает в Дагестан мобильные госпитали

BFM.ru вчера в 13:19
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Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы

Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи.
Bimru.ru 20 мая в 08:22
9
Наука

Суперкомпьютер назвал причину исчезновения неандертальцев

Суперкомпьютер назвал наиболее вероятную причину исчезновения неандертальцев.
Актуальные Новости вчера в 10:04
5
Шоу-бизнес

Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг

Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
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Музыка

Пятый клип Little Big преодолел отметку в 100 миллионов просмотров

Российская группа Little Big снова удивила публику. Клип на песню Uno собрал свыше ста миллионов просмотров на YouTube-канале «Евровидения».
Городовой 03:37
818
Общество

Forbes составил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров

Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф, как и в 2019 году, возглавил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes.
Rambler News Service вчера в 08:06
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