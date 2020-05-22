Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 71,5-71,9 руб.

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Общество Сенаторы хотят узаконить понятие самоизоляции В Совете Федерации предлагают прописать в действующем законодательстве понятие режима самоизоляции, условия и порядок его введения, а также полномочия регионов в этот период. 3,4K

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 476

Футбол Кикнадзе объяснил причину непродления контракта с Сёминым Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал отказ руководства клуба продлить контракт с главным тренером Юрием Сёминым.

Происшествия Новосибирские пожарные косили траву ножницами Сотрудники пожарной части в Новосибирской области сняли на видео, как они косят траву ножницами.

Общество Всероссийский онлайн-выпускной для вузов пройдет 4 июля Всероссийский выпускной для вузов пройдет в режиме онлайн 4 июля, сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия 24". 35

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 1K

Кино Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты. 420

Авто Интерьер обновленного Honda WR-V рассекретили до начала продаж Судя по снимкам, Honda WR-V досталась новая радиаторная решетка с горизонтальными планками, модернизированная головная оптика, а противотуманные фары отныне интегрированы в пластиковые черные блоки. 1

Происшествия На Урале от коронавируса умер монах из Верхотурского монастыря "С прискорбием сообщаем, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, отошел ко Господу насельник Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря монах Пимен (Шуваев)", - говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой. 5

Здоровье В Курганской области выявили восемь новых случаев коронавируса В Курганской области выявили восемь новых случаев коронавируса. На 22 мая в регионе зарегистрировано ещё 8 новых случаев COVID-19.

Здоровье Спрогнозировано завершение пандемии коронавируса в Крыму Российские ученые раскрыли два сценария завершения пандемии коронавируса в Крыму. Своими прогнозами эксперты поделились с РИА Новости. 7

Экономика Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей. 51

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи. 9