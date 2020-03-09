Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРубль на Forex подешевел до 72 за доллар

На фоне обрушения стоимости нефти курс рубля на международном валютном рынке Forex составил 72 за доллар, 82 — за евро, сообщил ТАСС со ссылкой на данные торгов. Сегодня, впервые с февраля 2016 года, цена за баррель нефти марки Brent упала до $35, подешевев почти на треть.
Читать в источнике
Комментировать557

Подробнее о событии

Курс доллара на Forex превысил 73 рубля, евро приближается к 84

РЕН ТВ23:11

Курс доллара взлетел до 72 рублей из-за обвала цен на нефть

Известия19:49

Курс доллара на Forex превысил 73 рубля

ТАСС20:42

Рубль на Forex подешевел до 72 за доллар

Коммерсантъ20:42

Курсы доллара и евро взлетели на фоне обрушения цен на нефть

РБК20:27

Рубль обвалился

Lenta.ru19:53

Российский рубль резко подешевел на международном валютном рынке

Эхо Москвы22:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 23:17, Ашберн
Экономика

Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии

Президент России Владимир Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Республики Хакасия и разработать предложения по оказанию ей финансовой помощи.
Коммерсантъ 06 марта в 04:52
Музыка

Лазарев расплакался на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»

Певец Сергей Лазарев не смог сдержать эмоции во время эфира музыкального шоу "Ну-ка, все вместе".
РИА Новости 20:53
Кино

Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Salt Mag 04:51
Энергетика

Мировые цены на нефть упали почти на треть

В течение первого рабочего дня после развала сделки ОПЕК+ цены упали на 14 долларов, преодолев отметку в 34 доллара впервые с февраля 2016 года.
Вечерняя Москва 19:15
Теннис

Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе отменен из-за коронавируса

Престижный теннисный турнир в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния), квалификация которого должна была начаться в понедельник, отменен из-за коронавируса.
ТАСС Спорт 22:07
Происшествия

Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге

Адвокат подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге Артем Баконин рассказал телеканалу RT о состоянии своего подзащитного.
РИА Новости 18:28
Энергетика

Forbes (США): Россия отломила одну ножку у трехногого стула американской сланцевой индустрии (Forbes)

Последние два с небольшим года у американской сланцевой индустрии была возможность наслаждаться ее нефтяным бумом благодаря существованию фигурального трехногого стула, обеспечивавшего ей опору.
ИноСМИ 19:37
Экономика

Образование в Арктике скорректируют под нужды инвесторов

План намерены подготовить в этом году По словам замглавы Минвостокразвития Александра Крутикова, нужно в первую очередь скорректировать систему образования в Арктике так, чтобы она полностью удовлетворила спрос инвесторов в рабочей силе.
EastRussia 06 марта в 02:19
Общество

Немецкий список продуктов для карантина из-за COVID-19 раскритиковали

Список необходимых продуктов на случай длительного карантина по коронавирусу, опубликованный в Германии, подверг критике экс-руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженного спасателя России Александр Гофштейн.
Известия 21:20
Происшествия

В Париже произошла стрельба в мечети

По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
ТАСС 17:27
Культура

Кристина Агилера записала песню к фильму «Мулан»

RuNews24.ru вчера в 05:35
Происшествия

В Китае обрушилось здание используемого для карантина отеля

В китайской провинции Фуцзянь рухнуло здание отеля Xinjia Express.
Известия вчера в 10:41
Футбол

Григорий Иванов: «Урал» усложнил себе жизнь, проиграв «Сочи»

Президент «Урала» Григорий Иванов после поражения от «Сочи» (0:2) в рамках 21-го тура Тинькофф РПЛ заявил, что южанам в этом матче повезло, а также раскритиковал своих игроков.
Матч ТВ 13:09
Политика

Климкин предрек катастрофу для Киева на День Победы 9 мая

Визиты лидеров западных держав на День Победы в Москву грозят обернуться катастрофой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
Газета.Ru 11:17
Хоккей

СКА вновь обыграл «Витязь» и вышел в следующий этап Кубка Гагарина

В четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина петербургский хоккейный клуб СКА в гостях вновь обыграл подмосковный «Витязь».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 04:47
Энергетика

Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК

Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Национальная служба новостей 03:43
Общество

На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Live24 вчера в 02:24
Футбол

Дебютный гол Комличенко принёс «Динамо» победу над «Тамбовом» в РПЛ

RT на русском вчера в 11:37
Авто

Российский авторынок в феврале 2020 года снизился на 2,2%

В сравнении с прошлым годом, продажи новых автомобилей снизились на 2,2%. Всего за последний месяц зимы было продано 119 073 автомобиля.
Юга.ру 06 марта в 17:21
Футбол

«Реал» проиграл «Бетису» в матче чемпионата Испании

РБК 20:24
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

РИА Новости 12:04
Кино

Мультфильм «Вперед» возглавил домашний прокат

Анимационный фильм студии Pixar под названием "Вперед" возглавил американский прокат.
Kinonews.ru 16:21
Футбол

Жиру: «Хотел перейти в „Интер“, но „Челси“ меня не отпускал»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру признался, что минувшей зимой хотел перейти в "Интер", но его не отпустили.Я видел себя в другом месте, я перенес шесть сложных месяцев в «Челси».
Soccer.ru 08:42
Здоровье

В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса

Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.
Российская газета вчера в 00:37
Экономика

В стране намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию

Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семёнов пояснил, что имеется в виду не усреднение цен на электроэнергию, а усиление государственного регулирования.
Бизнес журнал вчера в 01:47
Армия и оружие

КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря

По данным южнокорейского военного командования, ракеты были запущены в сторону Японского моря из районов, прилегающих к восточному городу Сондок в провинции Хамген-Намдо.
Интерфакс 19:37
Общество

ВОЗ: коронавирус выявлен в 101 стране

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уведомила, что случаи заражения коронавирусом нового типа выявлены уже в 101 стране.
Газета.Ru 22:31
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $48 за баррель

Предсказать движение цен на нефть в ближайшей перспективе невозможно, но все усилия ОПЕК по сдерживанию падения цен ни к чему не приводят, отметил Михаил Крутихин.
Эхо Москвы 06 марта в 10:04
Транспорт

Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости вчера в 13:39
Финансы

Акции на бирже в Токио продолжили падение

Акции на Токийской бирже продолжили падение свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 22:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное