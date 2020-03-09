Экономика
КоммерсантъРубль на Forex подешевел до 72 за доллар
На фоне обрушения стоимости нефти курс рубля на международном валютном рынке Forex составил 72 за доллар, 82 — за евро, сообщил ТАСС со ссылкой на данные торгов. Сегодня, впервые с февраля 2016 года, цена за баррель нефти марки Brent упала до $35, подешевев почти на треть.
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Экономика
Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии
Президент России Владимир Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Республики Хакасия и разработать предложения по оказанию ей финансовой помощи.
Музыка
Лазарев расплакался на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»
Певец Сергей Лазарев не смог сдержать эмоции во время эфира музыкального шоу "Ну-ка, все вместе".
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Энергетика
Мировые цены на нефть упали почти на треть
В течение первого рабочего дня после развала сделки ОПЕК+ цены упали на 14 долларов, преодолев отметку в 34 доллара впервые с февраля 2016 года.
Теннис
Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе отменен из-за коронавируса
Престижный теннисный турнир в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния), квалификация которого должна была начаться в понедельник, отменен из-за коронавируса.
Происшествия
Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге
Адвокат подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге Артем Баконин рассказал телеканалу RT о состоянии своего подзащитного.
Энергетика
Forbes (США): Россия отломила одну ножку у трехногого стула американской сланцевой индустрии (Forbes)
Последние два с небольшим года у американской сланцевой индустрии была возможность наслаждаться ее нефтяным бумом благодаря существованию фигурального трехногого стула, обеспечивавшего ей опору.
Экономика
Образование в Арктике скорректируют под нужды инвесторов
План намерены подготовить в этом году По словам замглавы Минвостокразвития Александра Крутикова, нужно в первую очередь скорректировать систему образования в Арктике так, чтобы она полностью удовлетворила спрос инвесторов в рабочей силе.
Общество
Немецкий список продуктов для карантина из-за COVID-19 раскритиковали
Список необходимых продуктов на случай длительного карантина по коронавирусу, опубликованный в Германии, подверг критике экс-руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженного спасателя России Александр Гофштейн.
Происшествия
В Париже произошла стрельба в мечети
По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
Культура
Кристина Агилера записала песню к фильму «Мулан»
Происшествия
В Китае обрушилось здание используемого для карантина отеля
В китайской провинции Фуцзянь рухнуло здание отеля Xinjia Express.
Футбол
Григорий Иванов: «Урал» усложнил себе жизнь, проиграв «Сочи»
Президент «Урала» Григорий Иванов после поражения от «Сочи» (0:2) в рамках 21-го тура Тинькофф РПЛ заявил, что южанам в этом матче повезло, а также раскритиковал своих игроков.
Политика
Климкин предрек катастрофу для Киева на День Победы 9 мая
Визиты лидеров западных держав на День Победы в Москву грозят обернуться катастрофой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
Хоккей
СКА вновь обыграл «Витязь» и вышел в следующий этап Кубка Гагарина
В четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина петербургский хоккейный клуб СКА в гостях вновь обыграл подмосковный «Витязь».
Энергетика
Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК
Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Общество
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Футбол
Дебютный гол Комличенко принёс «Динамо» победу над «Тамбовом» в РПЛ
Авто
Российский авторынок в феврале 2020 года снизился на 2,2%
В сравнении с прошлым годом, продажи новых автомобилей снизились на 2,2%. Всего за последний месяц зимы было продано 119 073 автомобиля.
Кино
Мультфильм «Вперед» возглавил домашний прокат
Анимационный фильм студии Pixar под названием "Вперед" возглавил американский прокат.
Футбол
Жиру: «Хотел перейти в „Интер“, но „Челси“ меня не отпускал»
Нападающий «Челси» Оливье Жиру признался, что минувшей зимой хотел перейти в "Интер", но его не отпустили.Я видел себя в другом месте, я перенес шесть сложных месяцев в «Челси».
Здоровье
В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса
Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.
Экономика
В стране намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию
Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семёнов пояснил, что имеется в виду не усреднение цен на электроэнергию, а усиление государственного регулирования.
Армия и оружие
КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря
По данным южнокорейского военного командования, ракеты были запущены в сторону Японского моря из районов, прилегающих к восточному городу Сондок в провинции Хамген-Намдо.
Общество
ВОЗ: коронавирус выявлен в 101 стране
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уведомила, что случаи заражения коронавирусом нового типа выявлены уже в 101 стране.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $48 за баррель
Предсказать движение цен на нефть в ближайшей перспективе невозможно, но все усилия ОПЕК по сдерживанию падения цен ни к чему не приводят, отметил Михаил Крутихин.
Транспорт
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Финансы
Акции на бирже в Токио продолжили падение
Акции на Токийской бирже продолжили падение свидетельствуют данные торгов.