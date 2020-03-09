На фоне обрушения стоимости нефти курс рубля на международном валютном рынке Forex составил 72 за доллар, 82 — за евро, сообщил ТАСС со ссылкой на данные торгов. Сегодня, впервые с февраля 2016 года, цена за баррель нефти марки Brent упала до $35, подешевев почти на треть.

Рубль на Forex подешевел до 72 за доллар

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