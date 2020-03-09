Днем в понедельник рубль продолжил дешеветь на форекс-рынке из-за обвала цен на нефть, следует из данных торгов. Так, около 11:00 мск доллар касался отметки 75 рублей, а евро приближался к 86 рублям.

Курс доллара поднялся почти до 75 рублей

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