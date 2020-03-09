Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара поднялся почти до 75 рублей

Днем в понедельник рубль продолжил дешеветь на форекс-рынке из-за обвала цен на нефть, следует из данных торгов. Так, около 11:00 мск доллар касался отметки 75 рублей, а евро приближался к 86 рублям.
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Курс доллара на Forex превысил 75 рублей

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"Проект завершили летом 2005-го, то есть за несколько лет до прогнозируемого выхода минивэна в серийное производство, так как подобный класс автомобилей в РФ оказался невостребованным", - пишет издание "Новые автомобили".
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В Госдуме прокомментировали падение цен на нефть после заседания ОПЕК+

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Финансовый аналитик рассказал о «кровавой бане» на фондовом рынке РФ

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В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
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