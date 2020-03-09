Экономика

РИА НовостиРИА НовостиДоллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть

Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов. Доллар рос до 72,4 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года).
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Курс доллара превысил 73 рубля на международных торгах

Известиявчера в 23:28

Курс доллара на международном валютном рынке поднялся выше 73 рублей

Эхо Москвывчера в 23:45

Рубль на Forex подешевел до 72 за доллар

Коммерсантъвчера в 20:42

Курс доллара на Forex превысил 73 рубля

ТАССвчера в 20:42

Курсы доллара и евро взлетели на фоне обрушения цен на нефть

РБКвчера в 20:27

Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть

РИА Новостивчера в 20:24

Рубль обвалился

Lenta.ruвчера в 19:53
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Энергетика

Цена на нефть Brent упала до минимума за четыре года

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $35 за баррель впервые с февраля 2016 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service вчера в 19:08
Общество

Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить

"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
РИА Новости 07 марта в 11:55
Политика

Нидерланды начнут суд по делу сбитого на Украине малазийского MH17

Малазийский Boeing 777 разбился в восточной части Украины 17 июля 2014 года.
SM News вчера в 20:35
Спорт

Большунов во второй раз подряд выиграл гонку на 50 км в Норвегии

RT на русском вчера в 16:14
Общество

Более 50 соцработников погибли в Китае из-за работы во время эпидемии

По меньшей мере 53 социальных работника погибли в Китае при исполнении служебных обязанностей во время эпидемии коронавируса, заявил 9 марта представитель министерства гражданской администрации Чэнь Юэлян.
Известия 00:15
Общество

По ТВ показали записку Путину от девушки из Иваново

Российская газета вчера в 18:02
Общество

В России выявили четыре новых случая заболевания коронавирусом

В России официально подтвердили еще четыре случая заражения новым типом коронавируса.
Мой Брянск 07 марта в 08:45
Кино

HBO снимет сериал по игре The Last of Us

HBO совместно с Sony собирается снять сериал по популярной видеоигре The Last of Us. В России игру выпускают под названием «Одни из нас».
Комсомольская правда 06 марта в 03:07
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
РИА Новости вчера в 12:04
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Происшествия

Суд отправил подозреваемого в убийстве школьника под домашний арест

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест 14-летнего юношу, который подозревается в убийстве сверстника.
РБК вчера в 13:10
Общество

Роспотребнадзор дал советы по покупке ювелирных украшений

Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как выбирать ювелирные украшения.
РБК 00:37
Общество

Малышева рассказала о своих сыновьях, которые перебрались в США

ToDay News Ufa вчера в 11:22
Экономика

Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes.
РИА Новости 07 марта в 02:01
Шоу-бизнес

Яна Рудковская ушла на карантин из-за коронавируса

Популярная ведущая и продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором рассказала о вынужденном заточении вследствие коронавируса.
Территория новостей вчера в 11:58
Политика

Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
Lenta.ru вчера в 21:36
Политика

Зеленский рассказал о сложностях в переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему тяжело даются переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
Ведомости вчера в 10:56
Футбол

УЕФА запретил рукопожатия перед матчами из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение временно запретить спортсменам пожимать друг другу и арбитрам руки перед началом матча из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Вечерняя Москва вчера в 18:59
Политика

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости вчера в 15:40
Общество

Молодая мать из Польши рассказала о своей жизни в России

Польский блогер Анна Голембевская, переехавшая с мужем и маленьким ребенком в Москву, поделилась впечатлениями от жизни в России.
Известия вчера в 22:51
Здоровье

Немецкие врачи предупредили о четырех опасных сигналах кожи

Кожа часто реагирует первой, когда возникают внутренние заболевания.
Профиль вчера в 05:34
Шоу-бизнес

Алла Пугачева из-за болезни не смогла отпраздновать День желтых цветов

Алла Пугачева в передаче «Ты не поверишь!» рассказала, что из-за болезни не смогла отпраздновать День желтых цветов.
Актуальные Новости 07 марта в 08:30
Политика

Эрдоган пригрозил перейти к односторонним действиям в Идлибе

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что существенные выгоды принесет соглашение РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе.
REGNUM вчера в 11:13
Футбол

Роналдиньо оставили под стражей

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо будет оставлен под стражей на время следствия.
Lenta.ru 07 марта в 18:20
Энергетика

Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК

Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Национальная служба новостей вчера в 03:43
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru вчера в 08:06
Футбол

«Челси» хочет купить шотландский клуб для обхода новых правил аренды игроков

ФИФА готовит новые правила аренды игроков, которые будут действовать с лета 2020 года.
Спорт-Экспресс вчера в 21:06
Общество

В России могут изменить правила выдачи лицензий на оружие

В России планируют выдавать цифровые лицензии на гражданское оружие.
Рифей-Пермь 07 марта в 07:14
Здоровье

Онкологи перечислили шесть ранних признаков рака поджелудочной железы

Онкологи определили шесть ранних признаков рака поджелудочной железы. На ранних стадиях это заболевание зачастую протекает бессимптомно.
ToDay News Ufa 06 марта в 08:40
Футбол

«Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины

Газета.Ru вчера в 01:50
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