Экономика
РИА НовостиДоллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов. Доллар рос до 72,4 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года).
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Энергетика
Цена на нефть Brent упала до минимума за четыре года
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $35 за баррель впервые с февраля 2016 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Общество
Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить
"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
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Нидерланды начнут суд по делу сбитого на Украине малазийского MH17
Малазийский Boeing 777 разбился в восточной части Украины 17 июля 2014 года.
Спорт
Большунов во второй раз подряд выиграл гонку на 50 км в Норвегии
Общество
Более 50 соцработников погибли в Китае из-за работы во время эпидемии
По меньшей мере 53 социальных работника погибли в Китае при исполнении служебных обязанностей во время эпидемии коронавируса, заявил 9 марта представитель министерства гражданской администрации Чэнь Юэлян.
Общество
По ТВ показали записку Путину от девушки из Иваново
Общество
В России выявили четыре новых случая заболевания коронавирусом
В России официально подтвердили еще четыре случая заражения новым типом коронавируса.
Кино
HBO снимет сериал по игре The Last of Us
HBO совместно с Sony собирается снять сериал по популярной видеоигре The Last of Us. В России игру выпускают под названием «Одни из нас».
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Происшествия
Суд отправил подозреваемого в убийстве школьника под домашний арест
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест 14-летнего юношу, который подозревается в убийстве сверстника.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по покупке ювелирных украшений
Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как выбирать ювелирные украшения.
Общество
Малышева рассказала о своих сыновьях, которые перебрались в США
Экономика
Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов
Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ушла на карантин из-за коронавируса
Популярная ведущая и продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором рассказала о вынужденном заточении вследствие коронавируса.
Политика
Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву
Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
Политика
Зеленский рассказал о сложностях в переговорах с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему тяжело даются переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
Футбол
УЕФА запретил рукопожатия перед матчами из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение временно запретить спортсменам пожимать друг другу и арбитрам руки перед началом матча из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Общество
Молодая мать из Польши рассказала о своей жизни в России
Польский блогер Анна Голембевская, переехавшая с мужем и маленьким ребенком в Москву, поделилась впечатлениями от жизни в России.
Здоровье
Немецкие врачи предупредили о четырех опасных сигналах кожи
Кожа часто реагирует первой, когда возникают внутренние заболевания.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева из-за болезни не смогла отпраздновать День желтых цветов
Алла Пугачева в передаче «Ты не поверишь!» рассказала, что из-за болезни не смогла отпраздновать День желтых цветов.
Политика
Эрдоган пригрозил перейти к односторонним действиям в Идлибе
Как передавало ИА REGNUM, 6 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что существенные выгоды принесет соглашение РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе.
Футбол
Роналдиньо оставили под стражей
Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо будет оставлен под стражей на время следствия.
Энергетика
Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК
Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Футбол
«Челси» хочет купить шотландский клуб для обхода новых правил аренды игроков
ФИФА готовит новые правила аренды игроков, которые будут действовать с лета 2020 года.
Общество
В России могут изменить правила выдачи лицензий на оружие
В России планируют выдавать цифровые лицензии на гражданское оружие.
Здоровье
Онкологи перечислили шесть ранних признаков рака поджелудочной железы
Онкологи определили шесть ранних признаков рака поджелудочной железы. На ранних стадиях это заболевание зачастую протекает бессимптомно.
Футбол