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Челнинские известияКурсы доллара и евро резко взлетели
Курсы евро и доллара взлетели по отношению к рублю на международных биржах до 82,2 и 72,4 рубля соответственно. Обновлены максимумы начала 2016 года. Причиной резкого скачка курса валют стало падение цен на нефть марки Brent.
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Цена евро взлетела до 82 рублей на фоне падения стоимости нефти
Московский Комсомолец08 марта в 20:17
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