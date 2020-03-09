Экономика

Челнинские известияЧелнинские известияКурсы доллара и евро резко взлетели

Курсы евро и доллара взлетели по отношению к рублю на международных биржах до 82,2 и 72,4 рубля соответственно. Обновлены максимумы начала 2016 года. Причиной резкого скачка курса валют стало падение цен на нефть марки Brent.
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Курс доллара взлетел до 75 рублей

URA.Ruвчера в 05:47

Эксперт оценил последствия падения цены на нефть для российских банков

РИА Новостивчера в 03:36

Цена евро взлетела до 82 рублей на фоне падения стоимости нефти

Московский Комсомолец08 марта в 20:17

Курс доллара вырос до 72 рублей

REGNUM08 марта в 22:30

Курс доллара превысил 72 рубля

RT на русском08 марта в 21:43

Курсы доллара и евро взлетели на фоне обрушения цен на нефть

РБК08 марта в 21:16

Курс доллара превысил 73 рубля

Российская газетавчера в 02:39
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 14:55, Ашберн
Политика

Президент России согласился обнулить свои президентские сроки

10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова вынесла на обсуждение поправку об обнулении президентских сроков и снятии ограничений на сроки президентства.
Русская Планета 09:17
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Российская актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Известия 14:26
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В Минобороны РФ опровергли заявление Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС 14:00
Экономика

Дагестанский сенатор-миллиардер нажился на падении цен на нефть

Эксперты "Forbes" отмечают, что падение цен на нефть сыграли на руку Керимову.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 11:11
Политика

Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году

Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Lenta.ru 05:52
Общество

В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.
ТАСС 14:07
Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM вчера в 15:25
Экономика

Экономист рассказал о последствиях для россиян обвала рубля

Россиян ждет повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Известия 06:50
Армия и оружие

ДНР сделала экстренное заявление о бое под Донецком и новых потерях армии Украины

Аргументы недели 08:13
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском 04:04
Политика

Дмитрий Медведев поддержал возможность участия Путина в выборах

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей официальной странице "ВКонтакте" заявил, что будущее возможное участие президента России в выборах главы государства, обоснованное Конституцией РФ, обеспечит преемственность во власти.
Piter.tv 14:17
Экономика

Эксперт рассказал ростовчанам, как не потерять сбережения из-за падения рубля

Анна Бодрова рассказала, что делать ростовчанам со своими сбережениями в такой ситуации.
Rostov gazeta 13:31
Космос

Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.
Газета.Ru 11:02
Шоу-бизнес

Яна Рудковская оказалась на карантине из-за коронавируса

Мэр Москвы призвал всех граждан, вернувшихся из стран, где выявлены случаи заражения коронавирусом, остаться дома на двухнедельный карантин.
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Наука

Не оправдавшие ожидания матерей гиены прожили меньше

Ученые из Америки установили, что социальный статус взрослых пятнистых гиен полностью наследуется от матери и не зависит от того, как животные проявляли себя в процессе взросления.
N+1 09:22
Общество

Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне

Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Газета.Ru 13:47
Здоровье

Словения вслед за Австрией закрывает границу с Италией

В свою очередь, как сообщает "Интерфакс", премьер-министр Словении Марьян Шарец уведомил всех, что его страна закрывает границу с Италией после подобного же решения Австрии.
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Общество

Участник группы Little Big женился

Участник группы Little Big Антон Лиссов женился на фотографе Анжелике Ивановой.
РИА Новости 07:27
Общество

В России появился новый способ кражи денег в интернете

Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
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Представлен флагманский смартфон Vivo NEX 3S 5G

За автономную работу нового Vivo NEX 3S 5G отвечает аккумулятор на 4 400 мАч с поддержкой 44-ватной зарядки.
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Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в «Зенит»

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Петербурженку отправили за решетку на 8 лет за оскорбление полицейских

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Шоу-бизнес

Исчезновение татуировок с кожи Тимати удивило поклонников

Российский рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) смутил поклонников видеороликом, на котором показал свое тело без татуировок.
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Мужчина погиб при падении со скалы в окрестностях Севастополя

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Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко

Кадыров пошутил сказав, что Магомеду необходимо «намазать маслом лысину» – это якобы поможет Исмаилову в бою против Емельяненко-младшего.
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Общество

Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу

Новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) вступил в силу с 8 марта 2020 года, следует из опубликованной на сайте Центробанка информации.
Газета.Ru 08 марта в 06:22
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Молодая мама Нюша продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике

Певица Нюша впервые стала мамой в конце 2018 года, после чего она заметно поправилась.
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«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» и повел в серии 3-2

«Авангард» у себя на льду проиграл «Салавату Юлаеву» в пятом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:6.
Metaratings вчера в 13:14
Политика

Пентагон назвал возврат С-400 условием для поставок Patriot Турции

Турция не получит американские зенитные ракетные комплексы Patriot, пока не вернёт России купленные системы ПВО С-400, заявили в Пентагоне.
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Армия и оружие

Американская подлодка пробила лед и всплыла у российской базы в Арктике

Атомная субмарина ВВС США Toledo, пробив лед, всплыла на поверхность недалеко от российской военной базы "Арктический Трилистник" в Арктике, сообщает "Популярная механика".
Газета.Ru 13:54
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