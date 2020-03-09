Экономика

РИА НовостиРИА НовостиДоллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть

Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов. Доллар рос до 72,4 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года).
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Курс доллара превысил 73 рубля на международных торгах

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Рубль на Forex подешевел до 72 за доллар

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Цена на нефть Brent упала до минимума за четыре года

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $35 за баррель впервые с февраля 2016 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Большунов во второй раз подряд выиграл гонку на 50 км в Норвегии

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РИА Новости вчера в 21:42
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Известия 00:29
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Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК

Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Национальная служба новостей вчера в 03:43
Политика

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Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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Life.ru вчера в 04:15
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Италия занимает первое место в мире по летальности от нового типа коронавируса COVID-19.
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По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, ограничивающий въезд и выезд, а также передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
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