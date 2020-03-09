Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов. Доллар рос до 72,4 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года).

Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть

Политика Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.

Общество Число жертв коронавируса в Китае выросло до 3119 Количество зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на 22 и достигло 3119, всего заболевших в стране 80 735, сообщает 9 марта «РИА Новости» со ссылкой на китайские органы здравоохранения.

Армия и оружие Forbes обнаружил слабое место в системе ПРО США Вашингтон потратил уже триллион долларов на войну в Афганистане, но продолжает экономить на защите США от ракетных атак, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Политика Украинцев призвали подготовиться к коллапсу из-за политики Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность госинститутов, поэтому гражданам страны следует оставить надежды и приготовиться к коллапсу.

Игры Файтинг WARRIORS OROCHI 4 получил издание Ultimate для Playstation 4 В PS Store теперь можно купить полное издание японского ролевого файтинга WARRIORS OROCHI 4 Ultimate: в игру добавлены новые персонажи и улучшена производительность под современную консоль.

Политика Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.

Экономика В стране намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семёнов пояснил, что имеется в виду не усреднение цен на электроэнергию, а усиление государственного регулирования.

Происшествия В Париже произошла стрельба в мечети По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.

Общество На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, ограничивающий въезд и выезд, а также передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.

Игры Авторы Dead or Alive 6 извинились за платную смену цвета волос героев Неделю назад в Dead or Alive 6 эксклюзивно на PS4 (!) добавили возможность платно менять цвет волос персонажей — каждая перекраска обходилась в один доллар, а для возвращения предыдущего цвета приходилось вновь платить.

Финансы Торги в Токио открылись обвалом котировок Распространение коронавируса нового типа в мире привело к обвалу котировок в начале торгов 9 марта на Токийской фондовой бирже.