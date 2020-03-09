Экономика
РИА НовостиДоллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов. Доллар рос до 72,4 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года).
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Энергетика
Цена на нефть Brent упала до минимума за четыре года
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $35 за баррель впервые с февраля 2016 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Культура
Кристина Агилера записала песню к фильму «Мулан»
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Спорт
Большунов во второй раз подряд выиграл гонку на 50 км в Норвегии
Общество
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 3119
Количество зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на 22 и достигло 3119, всего заболевших в стране 80 735, сообщает 9 марта «РИА Новости» со ссылкой на китайские органы здравоохранения.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Армия и оружие
Forbes обнаружил слабое место в системе ПРО США
Вашингтон потратил уже триллион долларов на войну в Афганистане, но продолжает экономить на защите США от ракетных атак, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.
Энергетика
Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК
Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Политика
Украинцев призвали подготовиться к коллапсу из-за политики Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность госинститутов, поэтому гражданам страны следует оставить надежды и приготовиться к коллапсу.
Общество
Италия стала лидером по смертности от коронавируса
Италия занимает первое место в мире по летальности от нового типа коронавируса COVID-19.
Игры
Файтинг WARRIORS OROCHI 4 получил издание Ultimate для Playstation 4
В PS Store теперь можно купить полное издание японского ролевого файтинга WARRIORS OROCHI 4 Ultimate: в игру добавлены новые персонажи и улучшена производительность под современную консоль.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Экономика
В стране намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию
Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семёнов пояснил, что имеется в виду не усреднение цен на электроэнергию, а усиление государственного регулирования.
Здоровье
В ВОЗ развеяли мифы о пользе кокаина и чеснока против коронавируса
Сообщается, что чеснок, кокаин, детская моча и электросушители для рук никак не помогают защититься от заражения коронавирусом нового типа.
Происшествия
В Омске водитель привязал к машине санки с ребенком
Шоу-бизнес
Алла Пугачева из-за болезни не смогла отпраздновать День желтых цветов
Алла Пугачева в передаче «Ты не поверишь!» рассказала, что из-за болезни не смогла отпраздновать День желтых цветов.
Общество
Молодая мать из Польши рассказала о своей жизни в России
Польский блогер Анна Голембевская, переехавшая с мужем и маленьким ребенком в Москву, поделилась впечатлениями от жизни в России.
Происшествия
В Париже произошла стрельба в мечети
По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
Общество
На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, ограничивающий въезд и выезд, а также передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
Музыка
Лазарев расплакался на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»
Певец Сергей Лазарев не смог сдержать эмоции во время эфира музыкального шоу "Ну-ка, все вместе".
Общество
Коронавирус охватил более 100 стран
Здоровье
Онкологи перечислили шесть ранних признаков рака поджелудочной железы
Онкологи определили шесть ранних признаков рака поджелудочной железы. На ранних стадиях это заболевание зачастую протекает бессимптомно.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично попросил прощения у Самойловой
Рэп-исполнитель Джиган в своем Instagram попросил прощения у супруги Оксаны Самойловой.
Общество
Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции
Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
Игры
Авторы Dead or Alive 6 извинились за платную смену цвета волос героев
Неделю назад в Dead or Alive 6 эксклюзивно на PS4 (!) добавили возможность платно менять цвет волос персонажей — каждая перекраска обходилась в один доллар, а для возвращения предыдущего цвета приходилось вновь платить.
Финансы
Торги в Токио открылись обвалом котировок
Распространение коронавируса нового типа в мире привело к обвалу котировок в начале торгов 9 марта на Токийской фондовой бирже.
Армия и оружие
Сирийцы забросали камнями колонну Америки
Происшествия
Подозреваемый в убийстве в Петербурге ровесника подросток признал вину
Здоровье
Единая система менеджмента качества появится во всех больницах РФ
Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрена во всех медицинских учреждениях страны, а внутренние процессы в больницах должны быть оцифрованы, чтобы обеспечить пациентам качественную и безопасную медпомощь.