Экономика

Газета.RuГазета.RuРубль немного повысился к доллару и евро после резкого падения

Курс рубля немного стабилизируется после резкого обрушения из-за выхода России из сделки ОПЕК+, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные рынка Forex. По данным на 12.20 мск, курс доллара составил уже не 75 рублей, а - 74,05 рубля. Курс евро после скачка до 86 рублей опустился до 84,27 рубля.
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