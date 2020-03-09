Экономика
РИА НовостиДоллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов. Доллар рос до 72,4 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года).
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Немецкие экологи выступили против строительства «Северного потока-2»
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Кино
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Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
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«Реал» проиграл «Бетису» и не смог обойти «Барселону»
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Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
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Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены в России за минувшие сутки.
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Получается, что страховые взносы для ИП на пенсионное и медицинское страхование в совокупности вырастут в 2,65 раза быстрее инфляции, которая прогнозируется Министерством экономики на уровне 4% на конец 2021 года.
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Напомним, Александр Овечкин занимает восьмую позицию в списке лучших снайперов НХЛ, в его активе 705 заброшенных шайб.
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Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр меньше, чем через месяц после рождения сына Давида.