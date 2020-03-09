Экономика

РИА НовостиРИА НовостиДоллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть

Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов. Доллар рос до 72,4 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года).
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ЦБ приостановил покупку иностранной валюты из-за рухнувших цен на нефть

Газета.Ru03:27

Рубль на Forex подешевел до 72 за доллар

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Курс доллара превысил 73 рубля на международных торгах

Известиявчера в 23:28

Курсы доллара и евро взлетели на фоне обрушения цен на нефть

РБКвчера в 21:16

Курс доллара на Forex превысил 73 рубля

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Эксперт оценил последствия падения цены на нефть для российских банков

РИА Новости03:36

Курс рубля обвалился

Lenta.ruвчера в 19:53
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Немецкие экологи выступили против строительства «Северного потока-2»

Немецкое Общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2», пишет RT.
Ореанда-Новости 07 марта в 11:26
Энергетика

Fitch предрекло России девальвацию при нефти в $30

Падение цен на нефть почти до 30 долларов грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией.
BFM.ru 03:06
Происшествия

В Китае 22 человека остаются под завалами рухнувшей гостиницы

Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь.
ТАСС 00:27
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Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17

Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
BFM.ru 00:09
Энергетика

Обрушение цен на нефть оказалось сильнейшим с 1991 года

Обрушение цен на нефть, произошедшее 9 марта, оказалось сильнейшим с 1991 года, когда закончилась война в Персидском заливе.
Lenta.ru 01:15
Происшествия

Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге

Адвокат подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге Артем Баконин рассказал телеканалу RT о состоянии своего подзащитного.
РИА Новости вчера в 18:28
Общество

В пункте передержки животных в Якутии нашли 100 мертвых собак и кошек

На территории пункта передержки животных в Якутске обнаружено около ста трупов собак и кошек.
BFM.ru 03:42
Политика

Чиновникам не запретят иметь недвижимость за рубежом

Рабочая группа по поправкам в Конституцию не стала включать в повестку пункт о запрете иметь недвижимость за рубежом для российских чиновников.
Волга-Каспий 06 марта в 08:23
Футбол

Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об обстоятельствах увольнения Юрия Красножана с поста главного тренера после матча с махачкалинским «Анжи» в 2011 году.
RT на русском вчера в 17:52
Фигурное катание

Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Metaratings 07 марта в 13:25
Политика

Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины

Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
REGNUM 02:18
Единоборства

Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на пресс-конференцию с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.
Lenta.ru вчера в 15:47
Общество

Авторы Mortal Kombat 11 представили геймплейный трейлер Спауна

NetherRealm Studios представила геймплейный трейлер Спауна, в котором авторы Mortal Kombat 11 показали основные приёмы, смертельный удар и фаталити нового бойца.
Игромания.ру 03:12
Энергетика

Торги фьючерсами S&P 500 в США остановлены из-за падения индекса на 5%

В США во воскресенье вечером по местному времени были приостановлены электронные торги фьючерсами S&P 500 из-за падения индекса на 5%. Предполагается, что торги будут вновь возобновлены утром в понедельник.
ФАН вчера в 22:24
Энергетика

Эксперты положительно отнеслись к выходу России из сделки ОПЕК+

В России по-разному относятся к соглашению ОПЕК+, говорит Рустам Танкаев.
Lenta.ru вчера в 06:43
Спорт

Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии

Известия вчера в 09:11
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

РИА Новости вчера в 21:42
Кино

Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Piter.tv 07 марта в 14:30
Футбол

«Реал» проиграл «Бетису» и не смог обойти «Барселону»

«Бетис» набрал 33 очка и поднялся на 12-е место в Примере. «Реал» (56) остался на втором месте в таблице, не сумев обойти «Барселону» (58).
Чемпионат вчера в 17:56
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 07 марта в 11:09
Политика

Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Известия вчера в 16:11
Общество

Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России

Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены в России за минувшие сутки.
ФАН 06 марта в 09:32
Шоу-бизнес

Бывший стилист Аллы Пугачевой назвал Наталью Ветлицкую мумией

Bimru.ru вчера в 12:32
Экономика

Минфин объяснил рост взносов для предпринимателей втрое выше инфляции

Получается, что страховые взносы для ИП на пенсионное и медицинское страхование в совокупности вырастут в 2,65 раза быстрее инфляции, которая прогнозируется Министерством экономики на уровне 4% на конец 2021 года.
РБК 05 марта в 19:40
Хоккей

Гартнер удивлен высокой результативностью Овечкина

Напомним, Александр Овечкин занимает восьмую позицию в списке лучших снайперов НХЛ, в его активе 705 заброшенных шайб.
ГЛАС.RU 02:07
Политика

Посольство Украины в США призвало Vox переделать карту с Крымом

Украинское посольство в США призвало американское издание Vox переделать карту, показанную в ролике о распространении коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 10:45
Гаджеты

Названа дата запуска Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro

Первые партии смартфонов в Китае были проданы быстро, при это на глобальный рынок новинки Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro еще не вышли.
Astera 07 марта в 07:10
Политика

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости вчера в 15:40
Экономика

Траты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса

По данным банка, наблюдалась следующая динамика "китайских" транзакций: в феврале 2020 года количество платежей через систему Alipay (работает только для нерезидентов России) рухнуло на 84% год к году, а сумма платежей за тот же период упала на 82%.
РБК 03:01
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр меньше, чем через месяц после рождения сына Давида.
Lenta.ru 03:27
Как работают Яндекс.Новости?
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