Экономика

Российская газетаРоссийская газетаДоллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цен на нефть

Что же касается евро - тот тут ситуация аналогичная - 82,2 рубля (максимальное за три года значение). На торгах в конце прошлой недели максимальный курс доллара был 68,50 рубля, евро - 77,50 рубля. Но 9 марта ситуация на нефтяном рынке круто изменилась.
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