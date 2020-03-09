Экономика
Российская газетаДоллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цен на нефть
Что же касается евро - тот тут ситуация аналогичная - 82,2 рубля (максимальное за три года значение). На торгах в конце прошлой недели максимальный курс доллара был 68,50 рубля, евро - 77,50 рубля. Но 9 марта ситуация на нефтяном рынке круто изменилась.
Читать в источнике
Оценить528
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 23:40, Ашберн
Экономика
Торги в Токио открылись обвалом котировок
Распространение коронавируса нового типа в мире привело к обвалу котировок в начале торгов 9 марта на Токийской фондовой бирже.
Спорт
Большунов во второй раз подряд выиграл гонку на 50 км в Норвегии
Лыжные гонки Александр Большунов выиграл самую главную однодневную гонку этого сезона — королевский марафон на 50 км в Хольменколлене, который в этом году проходил классическим стилем.
Энергетика
Мировые цены на нефть упали почти на треть
В течение первого рабочего дня после развала сделки ОПЕК+ цены упали на 14 долларов, преодолев отметку в 34 доллара впервые с февраля 2016 года.
Общество
Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить
"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
Армия и оружие
Аналитик Forbes назвал уязвимость американской ракетной обороны
Главный недостаток американской системы GMD — противоракеты наземного базирования, которые нуждаются в модернизации, чтобы противостоять современным угрозам, считает эксперт.
Гаджеты
Представлен топовый смартфон Oppo Find X2
Шоу-бизнес
Бывший возлюбленный Марии Мироновой рассказал об их бурном романе
Кино
Мультфильм «Вперед» возглавил домашний прокат
Анимационный фильм студии Pixar под названием "Вперед" возглавил американский прокат.
Общество
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Технологии
Ученые предупредили о вреде смартфонов и компьютеров для мозга
Японские ученые предупреждают, что телефоны и компьютеры могут быть опасны для мозга человека.
Общество
Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции
Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать ювелирные изделия
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что нужно обратить внимание, чтобы купить качественное ювелирное изделие.
Общество
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Происшествия
Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге
Адвокат подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге Артем Баконин рассказал телеканалу RT о состоянии своего подзащитного.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Шоу-бизнес
«Ей личную жизнь нужно устраивать»: Вячеслав Мясников высказался о Юлии Михалковой
По словам Вячеслава Мясникова, Юлия Михалкова действительно покинула проект и сделала это из-за желания наладить личную жизнь.
Хоккей
«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Общество
В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей
Происшествия
Бывшего инспектора Россельхознадзора осудили за взятки в Забайкалье
В Забайкальском крае бывший государственный инспектор одного из отделов регионального управления Россельхознадзора признан виновным в получении взяток.
Армия и оружие
Афганистан пригрозил талибам наступлением, если те продолжат атаки
Министр обороны Афганистана Асадулла Халид заявил, что если боевики исламистского движения "Талибан" (запрещено в РФ) не прекратят атаки до конца недели, правительственные силы перейдут из обороны в наступление.
Происшествия
Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева получила выгодное предложение после ухода с «МУЗ-ТВ»
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель
Апрельские фьючерсы на нефть WTI дешевеют на 6,3% — до 43 долларов одного цента за баррель.
Кино
Из-за коронавируса на ноябрь перенесли премьеру фильма о Джеймсе Бонде
Ранее РИА LIVE24 сообщало, что премьеру фильма о Джеймсе Бонде отложили из-за коронавируса.
Кино
Появились первые кадры со съемок сериала «Локи»
Общество
Родные жертв крушения Boeing провели акцию у посольства России в Гааге
В понедельник в Гааге начинается судебный процесс по делу о крушении Boeing в Донецкой области. Это случилось в июле 2014 года.
Здоровье