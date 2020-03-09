Что же касается евро - тот тут ситуация аналогичная - 82,2 рубля (максимальное за три года значение). На торгах в конце прошлой недели максимальный курс доллара был 68,50 рубля, евро - 77,50 рубля. Но 9 марта ситуация на нефтяном рынке круто изменилась.

Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цен на нефть

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