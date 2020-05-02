Финансы
АБНДоллар показал апрельское укрепление к рублю
Максимальные значения доллара в апреле достигали 79,38 рублей за единицу американской валюты, при этом минимальные значения составляли 72,60 рублей за доллар. Накануне стало известно, что Сбербанк ожидает резкого укрепления доллара в 2020 году.
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Происшествия
Житель Петербурга напал на врача, оказывавшего помощь больной COVID-19
Житель Санкт-Петербурга напал на врача и фельдшера скорой помощи, приехавших оказывать помощь женщине, зараженной коронавирусом, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 04:18
Технологии
NASA показало на видео масштабы всемирной катастрофы
Ролик создан на данных, предоставленных со спутников NASA ICESat-2.
РЕН ТВ 04:32
Общество
В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском вчера в 11:50
Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
Наука
Научные находки внесли вклад в понимание истории работорговли XVI века
Останки трех африканских рабов XVI столетия, захороненные в Мексике, дали ученым богатый материал по ранней истории американского рабовладения, сообщает большая группа исследователей из научно-исследовательских институтов Германии и Мексики 30 апреля в статье, опубликованной в журнале Cell Biology.
ИА Красная Весна 30 апреля в 13:48
Общество
В Великобритании был план на случай смерти Джонсона от COVID-19
Лондон, 3 мая 2020, 01:10 — REGNUM Правительство Великобритании разработало план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона от осложнений COVID-19.
REGNUM вчера в 18:10
Общество
Власти Сочи не советуют отелям принимать туристов с 1 июня
Запрет на закрытие объектов размещения в Сочи до 1 июня может быть продлен. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба администрации города.
Profi.travel вчера в 14:46
Политика
Путин обратится к россиянам 9 мая
Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости вчера в 10:11
Общество
В Карелии выявили 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией
По состоянию на 3 мая в Карелии COVID-19 выявили ещё у четырех человек. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал Глава Карелии.
ГТРК Карелия 03:26
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»
Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
Live24 01 мая в 06:49
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
В Москве побит рекорд по числу заразившихся коронавирусом
Согласно отчету от 3 мая, всего за сутки в России зафиксировано 10633 новых случая заражения. Больше половины из них приходится на Москву.
Lenta.ru 03:38
Шоу-бизнес
Заболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии
РБК вчера в 21:25
Политика
В Казахстане отстранили от власти дочь Назарбаева
URA.Ru вчера в 04:11
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская стала победителем шоу «Последний герой»
Со 2 марта вся страна следила за телевизионным реалити-шоу "Последний герой". Сегодня стал известен победитель.
SM News вчера в 13:15
Финансы
Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб
Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК 30 апреля в 11:58
Общество
Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине
Известия вчера в 22:50
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru вчера в 14:11
Кино
Новый фильм франшизы «Трансформеры» выйдет летом 2022 года
Кинобизнес сегодня вчера в 05:13
Армия и оружие
МиГ-31БМ превратили в убийцу спутников
По мнению Хендрикса, запуск нового проекта был осуществлен девять лет назад, а в мае 2019 года прошла его первая презентация.
Discover24 30 апреля в 07:17
Экономика
Холдинг Berkshire Hathaway распродал свои акции авиакомпаний США
Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway в свете пандемии распродала все имевшиеся у нее акции авиаперевозчиков США.
ТАСС вчера в 20:35
Общество
Снят запрет на вывоз из России средств индивидуальной защиты и масок
Запрет на вывоз из России масок, респираторов, защитных очков, одноразовых костюмов химической защиты и многоразовых противочумных костюмов, хирургических и медицинских перчаток, бинтов, ваты, марли, особо прочных бахил, дезинфицирующих средств и некоторых других видов продукции был введен 2 марта этого года и должен был действовать до 1 июня.
Вести.Ru 03:55
Культура
Valve почтила память актера Рика Мэя в Team Fortress 2
CyberSport.ru вчера в 11:58
Экономика
В России авансы по госконтрактам увеличены до 50%
Москва, 3 мая 2020, 10:10 — REGNUM Авансы по госконтрактам увеличены в России до 50% в рамках мер поддержки экономики.
REGNUM 03:10
Общество
В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
РИА Новости вчера в 12:54
Происшествия
После прорыва дамбы в Сырдарье возбуждено уголовное дело
Sputnik Узбекистан 03:14
Происшествия
В Курске двух умерших пациентов с COVID-19 исключили из статистики
«Два ранее скончавшихся пациента исключены из статистики, в связи с тем, что причиной их смерти не являлся COVID-19, заключительные анализы на инфекцию показали отрицательный результат», — говорится в официальном сообщении.
REGNUM 30 апреля в 05:08
Общество
На руке Ким Чен Ына нашли странный след
На руке председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, внезапно появившегося после 20-дневного отсутствия, обнаружили необычный след.
Life.ru вчера в 21:57
Общество
В Свердловской области за день выявили 232 случая заражения COVID-19
Количество новых пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом в Свердловской области превысило показатели вчерашнего дня больше, чем в три раза.
Российская газета 01 мая в 04:14