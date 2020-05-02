Финансы
АБНДоллар показал апрельское укрепление к рублю
Максимальные значения доллара в апреле достигали 79,38 рублей за единицу американской валюты, при этом минимальные значения составляли 72,60 рублей за доллар. Накануне стало известно, что Сбербанк ожидает резкого укрепления доллара в 2020 году.
Читать в источнике
Оценить
Комментарии
Происшествия
На Колыме в режиме самоизоляции заблудились туристы
REGNUM вчера в 21:09
Космос
Первый марсианский вертолет получил имя «Находчивость»
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 22:15
Армия и оружие
В ДНР заявили о 17 нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
Украинские силовики 17 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, погиб один мирный житель, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости вчера в 02:43
Гаджеты
Новое обновление Windows 10 нарушило работу пользовательских профилей
Система Windows 10 после обновления KB4549951, которое было выпущено 14 апреля, не загружает существующий профиль пользователя.
iReactor 23:17
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Политика
Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru 20:03
Наука
Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
Коммерсантъ 04:32
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
Политика
AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств
Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК 21:02
Экономика
Экономист предупредил о резком повышении цен на товары после карантина
Цены на импортную продукцию и продовольственные товары после снятия режима самоизоляции резко взлетят вверх.
Kazanfirst.ru 05:29
Гаджеты
Видеокарты от Nvidia резко подешевели
Видеокарты производства компании Nvidia резко подешевели.
Актуальные Новости 09:27
Общество
В Новосибирской области пойдет снег, а по всей Сибири прогремят грозы
После относительно теплых первый майских выходных жителей Сибири может ждать буквально «холодный душ»: по всей территории прокатится волна дождей и гроз, а в Новосибирской области местами пройдет снег.
ЧС-ИНФО 06:26
Происшествия
«Газель» опрокинулась после столкновения с «Тойотой» в Южно-Сахалинске
В результате отечественный транспорт опрокинулся на бок.
АСТВ 22:43
Общество
В Польше после 1,5 месяцев простоя открываются торговые центры
Власти Польши приняли решение возобновить с понедельника, 4 мая, работу торговых центров, которые были закрыты 1,5 месяца назад из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 18:00
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Общество
Федор-ляльник: что категорически запрещено делать 4 мая
Считается, что сегодня удачный день для поиска пропавших людей и потерянных вещей. Сегодня категорически запрещено ругаться с близкими.
Волга-Медиа 22:17
Политика
Посол Украины предложил Герхарду Шредеру пари из-за слов о Крыме
Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру заключить пари на "возвращение" Киеву Крыма, об этом дипломат заявил в интервью агентству "Укринформ".
РИА Новости 19:26
Здоровье
Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости 18:18
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская стала победителем «Последнего героя»
Победа Ангарской стала тем более неожиданной, что большинство зрителей были уверены в победе Дмитрия Павлюка, другого представителя «племени зрителей».
Wday.ru 05:37
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 8 получил две бета-версии MIUI 12
Известно, что Xiaomi Mi 8 успел обновиться до MIUI 12 уже два раза.
iReactor 18:43
Общество
4 мая Алтайский край накроет непогода
Синоптики прогнозируют мощный ветер и грозу Ненастная погода ожидается в Алтайском крае в понедельник, 4 мая, информируют в региональном Гидрометцентре.
АМИТЕЛ 19:16
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК 08:07
Гаджеты
В России появился новый китайский смартфон за 4 тысячи рублей
На отечественном рынке стартовали продажи смартфона Itel A25 – ультрабюджетной модели, оценивающейся в 4 190 рублей.
Dgl.ru 17:55
Происшествия
Дело обидчика Шамсутдинова вновь рассмотрят 13 мая в Чите
Второй Восточный окружной военный суд в Чите 13 мая рассмотрит апелляционную жалобу по уголовному делу в отношении Руслана Мухатова, который издевался, в том числе, над солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым, расстрелявшим сослуживцев 25 октября 2019 года в ЗАТО Горный Забайкальского края.
Zabnews.ru 21:45
Культура
Продюсер «ТрииксМедиа» рассказал о съемках фильма «Шугалей»
О съемках картины рассказал продюсер компании "ТрииксМедиа" Сергей Щеглов.
Народные новости 03:46
Армия и оружие
Китай: США никогда не осмелятся самостоятельно провоцировать Россию
Автор из Китая решил рассказать о том, почему при всей свое боевой мощи и политике запугивания США никогда не осмелятся самостоятельно провоцировать Российскую Федерацию, сообщает китайское издание Феникс.
Вечерний курьер 09:16
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 10:56
Общество
Врачи в ОАЭ пробуют новый вид лечения от COVID-19
"Патент исследователям из Центра стволовых клеток в Абу-Даби был выдан на лечение COVID-19 с использованием инновационного сбора стволовых клеток, который заключается в извлечении стволовых клеток из собственной крови пациента и повторное их введение после активации", - привело агентство заявление министерства.
РИА Новости 18:03
Здоровье
Автодром Формулы-1 в Мехико переоборудуют в больницу
РИА Новости 23:05