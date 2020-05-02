Финансы

АБНАБНДоллар показал апрельское укрепление к рублю

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Максимальные значения доллара в апреле достигали 79,38 рублей за единицу американской валюты, при этом минимальные значения составляли 72,60 рублей за доллар. Накануне стало известно, что Сбербанк ожидает резкого укрепления доллара в 2020 году.
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Новости кризиса 3 мая: укрепления рубля можно не ждать, но экономику России спасет медицина

URA.Ruвчера в 00:33

Доллар показал апрельское укрепление к рублю

АБН02 мая в 06:55
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 00:34, Ашберн

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