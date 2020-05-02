Финансы
АБНДоллар показал апрельское укрепление к рублю
Максимальные значения доллара в апреле достигали 79,38 рублей за единицу американской валюты, при этом минимальные значения составляли 72,60 рублей за доллар. Накануне стало известно, что Сбербанк ожидает резкого укрепления доллара в 2020 году.
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Общество
25 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Самарской области
По информации оперативного штаба на 12:00, пятницы, 1 мая, за сутки в Самарской области коронавирусная инфекция подтверждена еще у 25 человек.
Kursk.com 01 мая в 04:10
Общество
Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю
Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru вчера в 22:31
Общество
Более 50 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Приморье
В Приморье за сутки выявлено ещё 53 случая заболевания коронавирусом сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.С начала эпидемии в Приморье зарегистрировано 547 случаев заболевания новой пневмонией.
Владивосток-Новости вчера в 20:36
Общество
Врачи назвали самые вредные привычки во время самоизоляции
Самыми вредными привычками у людей во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса являются переедание, употребление спиртного и малоподвижный образ жизни.
РИА Новости вчера в 23:09
Армия и оружие
Венесуэла объявила о предотвращении атаки наемников с моря
Интерфакс вчера в 19:19
Политика
Трамп: вакцина от коронавируса появится в США к концу 2020 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
Газета.Ru вчера в 20:03
Происшествия
За сутки в Приангарье ликвидировали 14 лесных пожаров
REGNUM 02 мая в 05:59
Общество
С Бали вылетел вывозной рейс с россиянами
С индонезийского острова Бали в Москву вылетел вывозной рейс авиакомпании «Россия». Это следует из табло вылетов самолетов авиакомпании.
РБК вчера в 13:08
Политика
AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств
Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты.
РБК вчера в 21:02
Авто
Новую базовую версию получил кроссовер Mercedes-Benz GLB
SpeedMe вчера в 14:31
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
Общество
Штормовое предупреждение со снегом на два дня объявили в Новосибирске
Синоптики объявили штормовое предупреждение на 4 и 5 мая в Новосибирской области, об этом заявила пресс-служба ГУ МЧС по НСО.
АиФ Новосибирск вчера в 22:35
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия депутата Дариги Назарбаевой
Интерфакс 02 мая в 04:17
Общество
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
Беспилотный летальный аппарат, который находился на высоте 200 метров, потерял управление и уже несколько часов произвольно летает над территорией Латвии, топлива ему должно хватить примерно на 90 часов полета, сообщил журналистам представитель Администрации гражданской авиации Латвии.
РИА Новости вчера в 05:21
Наука
Коронавирус может проникать в клетки большинства млекопитающих
News.ru 02 мая в 07:09
Общество
Уткин игнорирует «Ротор» и считает Волгоград городом гопников
Видеоблогер Василий Уткин игнорирует «Ротор». Об этом он сказал на стриме в эфире своего YouTube-канала.
ProstoProSport 02 мая в 23:08
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Общество
Эксперт предостерегла от опасных действий при выходе из самоизоляции
Она также предостерегла тех, кто ранее посещал спортивные залы, от переоценки своих возможностей при возобновлении тренировок.
Радио Sputnik вчера в 19:00
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
ТАСС 02 мая в 13:24
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Космос
Совет РАН по космосу поддержал создание многоразовой ракеты
REGNUM 01 мая в 01:19
Религия
Митрополит Тихон прокомментировал закрытие храмов из-за коронавируса
Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 апреля проводить богослужения без участия прихожан.
РИА Новости вчера в 20:54
Единоборства
UFC представил ролик на бой Фергюсона и Гэтжи
Как ранее заявлял сам Дана Уайт, бой пройдут без зрителей, а спортсменов доставят на место проведения турнира на частных самолетах.
ODDS.ru 00:14
Шоу-бизнес
«Я разделась»: Седокова показала фотографию с отдыха
Анна Седокова выбралась на природу, пользуясь хорошей погодой.
Рамблер вчера в 12:32
Общество
Башкирия вывезет 1,8 тыс. вахтовиков с Чаяндинского месторождения
Жители Башкирии, работавшие вахтовым методом на Чаяндинском нефтяном месторождении в Якутии, прибудут домой в течение недели, сообщил 3 мая заместитель главы администрации Башкирии Ринат Баширов.
Известия вчера в 23:36
Происшествия
Число подтверждённых случаев коронавируса в Бурятии превысило 400
«Из 34 новых случаев COVID-19: 3 чел. прибыли из других регионов, 18 чел. — из числа контактных в Кижингинском районе, 13 чел. — контактные с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM вчера в 22:44
Авто
В США у некоторых автокомпаний продажи упали на 50%
Продажи автомобилей некоторых марок в США по итогам апреля упали более чем на 50%.
Автоновости дня 02 мая в 03:32
Технологии
NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы
NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
Piter.tv вчера в 08:40
Технологии
Русскоязычный хакер продал более полумиллиона аккаунтов в Zoom
Эксперты по кибербезопасности компании Cyble выкупили у русскоязычного хакера более полумиллиона взломанных страниц пользователей сервиса видеоконференций Zoom, сообщает The Sunday Times.
МИР 24 вчера в 20:45