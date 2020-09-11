Судья в США потребовал допросить саудитов по теракту 11 сентября

Вслед за Иглсоном авторы статьи утверждают, что хотя нью-йоркский судья не может напрямую заставить саудовские власти подчиняться, «любое открытое неповиновение решению суда со стороны саудовцев или сопротивление со стороны некоторых из названных фигур может еще больше обострить отношения» между Саудовской Аравией и США.