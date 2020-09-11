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ГЛАС.RU
ГЛАС.RU

Доллар поможет США в торговой войне с Китаем

Доллар позволит обеспечить доминирование США в торговых войнах с Китаем. Об этом сообщает информационное издание «Bloomberg» в пятницу, 11 сентября, ссылаясь на несколько источников.В источнике
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ГЛАС.RU

Доллар поможет США в торговой войне с Китаем

ГЛАС.RU03:20
ПРАЙМ

Назван главный козырь США в торговых войнах с Китаем

ПРАЙМ02:57
Lenta.ru

Названо преимущество США в торговой войне с Китаем

Lenta.ru20:05
News.ru

Назван козырь США в торговой войне с Китаем

News.ru21:38

Судья в США потребовал допросить саудитов по теракту 11 сентября

Вслед за Иглсоном авторы статьи утверждают, что хотя нью-йоркский судья не может напрямую заставить саудовские власти подчиняться, «любое открытое неповиновение решению суда со стороны саудовцев или сопротивление со стороны некоторых из названных фигур может еще больше обострить отношения» между Саудовской Аравией и США.
ИА Красная Весна04:04
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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В МИД прокомментировали продление санкций ЕС против России

Продление санкций Евросоюза укладывается в деструктивную риторику отношений с Россией, Москва призывает ЕС отказаться от политики односторонних ограничений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости04:05
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ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%

Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте основных направлений денежно-кредитной политики.
Ведомостивчера в 08:43
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Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре

Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Уфимские Заметкивчера в 09:31
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Танкисты ЗВО провели учения с боевой стрельбой на танках Т-34

"В Московской области в канун празднования Дня танкиста военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы из танков Т-34, признанных лучшими танками Великой Отечественной войны" - сказали в пресс-службе.
ТАСС22:06

Прививки от гриппа в России в 2020 году стали популярнее

Большая часть – 60% – респондентов никогда не прививались от гриппа (по данным Роспотребнадзора, в 2019 году охват вакцинацией по всей России составил 50% населения страны), однако в этом году об отказе от прививки заявили всего 41% опрошенных.
Vademecum04:21