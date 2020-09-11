Вслед за Иглсоном авторы статьи утверждают, что хотя нью-йоркский судья не может напрямую заставить саудовские власти подчиняться, «любое открытое неповиновение решению суда со стороны саудовцев или сопротивление со стороны некоторых из названных фигур может еще больше обострить отношения» между Саудовской Аравией и США.
Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Продление санкций Евросоюза укладывается в деструктивную риторику отношений с Россией, Москва призывает ЕС отказаться от политики односторонних ограничений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
"В Московской области в канун празднования Дня танкиста военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы из танков Т-34, признанных лучшими танками Великой Отечественной войны" - сказали в пресс-службе.
Большая часть – 60% – респондентов никогда не прививались от гриппа (по данным Роспотребнадзора, в 2019 году охват вакцинацией по всей России составил 50% населения страны), однако в этом году об отказе от прививки заявили всего 41% опрошенных.