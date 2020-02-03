Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 64 руб./$ впервые за два месяца. По состоянию на 11:30 американская валюта достигала 64,05 руб./$.

Доллар превысил 64 руб. впервые за два месяца

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