Финансы

КоммерсантъКоммерсантъДоллар превысил 64 руб. впервые за два месяца

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 64 руб./$ впервые за два месяца. По состоянию на 11:30 американская валюта достигала 64,05 руб./$.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря

Интерфакс03:56

Доллар превысил 64 руб. впервые за два месяца

Коммерсантъ03:32

Курс доллара превысил ₽64 впервые с начала декабря

РБК03:31

Курс доллара превысил 64 рубля

RT на русском03:29

Курс доллара на МосБирже опять вырос

News.ru02:24

Курс доллара на Мосбирже превысил 64 рубля

ТАСС03:21

Курс доллара: дальше может быть только хуже

Expert.ru00:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 05:49, Ашберн
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочь

Ридус вчера в 18:58
Политика

Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
РИА Новости 02:48
Политика

Рабочая группа попросит продлить срок приёма поправок к Конституции

В конце января сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию Павел Крашенинников заявил, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в основном законе.
RT на русском 05:29
Экономика

Внушительный рост рынка акций в РФ на четверть обеспечен Газпромом

Взлёт котировок Газпрома на 25% обеспечил рост всего российского рынка ценных бумаг в 2019 году.
REGNUM 03:11
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской заявила, что мать душила и угрожала ей

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, что мать над ней издевалась.
Что происходит вчера в 11:13
Политика

Рустам Минниханов в Нью-Йорке встретится с Генсеком ООН

Московский Комсомолец 01:30
Финансы

Официальный курс евро вырос к рублю

Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
Газета.Ru 05:08
Общество

Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ

Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения.
Интерфакс 04:14
Технологии

Apple и Google предложено поработать на удаленке

Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, серьезных рисков в части санкций для них не будет и компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС, полагает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
Коммерсантъ вчера в 17:23
Общество

В России могут ужесточить наказание для шумных соседей

В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
REGNUM 00:21
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
ФАН вчера в 05:08
Общество

В Ухане за 10 дней построили больницу для зараженных коронавирусом

В Ухане завершилось строительство больницы для зараженных новым типом коронавируса, сообщило издание South China Morning Post.
Коммерсантъ вчера в 04:24
Общество

В Екатеринбургской епархии выступили против автономеров с кодом 666

РИА Новости 04:28
Экономика

Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани

Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
РБК вчера в 23:01
Происшествия

Завершено расследование убийства в Петербурге активистки Григорьевой

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 05:37
Единоборства

Федор Емельяненко ответил на критику фанатов после боя с Джексоном

Легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко высказался по поводу критики болельщиков в свой адрес.
Газета.Ru 02:15
Авто

GAC проверил новые минивэн и кроссовер российскими дорогами

Портал "Китайские автомобили" опубликовал фото минивэна GAC GN8 и кроссовера GS5, припаркованных у дилерского центра в Москве.
Российская газета 03:01
Политика

Бывшая глава Керчи попросила прекратить травлю её детей

Бывший председатель Керченского городского совета Мая Хужина, которая ушла в отставку после скандала с «поздравлением» блокадников, попросила прекратить травлю её детей.
RT на русском 04:00
Финансы

Рублю предсказали непрерывное падение

В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение.
Lenta.ru 04:30
Происшествия

В Москве СК возбудил дело против посадившей за руль ребенка женщины

В Москве следователи возбудили дело в отношении женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения посадила за руль каршерингового автомобиля своего ребенка.
РБК 02:34
Политика

Утечка записи переговоров иранских диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана и Украины в расследовании катастрофы

Утечка записи переговоров иранских диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана и Украины в расследовании катастрофы украинского "Боинга".
Эхо Москвы 04:30
Политика

В регионах России определят ответственных за помощь фронтовикам

В России на региональном уровне определят ответственных, которые будут координировать волонтёрскую помощь фронтовикам.
REGNUM 05:23
Армия и оружие

Эрдоган заявил об ударах турецкой армии по сирийской армии

В Минобороны России признали, что в ночь на 3 февраля военнослужащие Турции действительно попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам.
Газета.Ru 05:06
Футбол

«Барселона» обыграла «Леванте» благодаря историческому дублю Фати

«Барселона» дома обыграла «Леванте» со счетом 2:1 в матче 22-го тура чемпионата Испании.
Sport24.ru вчера в 16:57
Происшествия

Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой

РИА Новости 01:43
Политика

МИД Польши: Россия проиграла спор и должна успокоиться

Польша «определённо выиграла этот исторический спор с Россией», полагает польский министр.
REGNUM 04:13
Хоккей

Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев

Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
REGNUM 00:20
Экономика

НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз

Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
РИА Новости вчера в 19:07
Музыка

На «Евровидении» Россию могут представить Little Big и Гагарина

Neva.Today 05:23
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru 01 февраля в 16:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное