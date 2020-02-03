Финансы
КоммерсантъДоллар превысил 64 руб. впервые за два месяца
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 64 руб./$ впервые за два месяца. По состоянию на 11:30 американская валюта достигала 64,05 руб./$.
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Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочь
Политика
Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
Политика
Рабочая группа попросит продлить срок приёма поправок к Конституции
В конце января сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию Павел Крашенинников заявил, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в основном законе.
Экономика
Внушительный рост рынка акций в РФ на четверть обеспечен Газпромом
Взлёт котировок Газпрома на 25% обеспечил рост всего российского рынка ценных бумаг в 2019 году.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской заявила, что мать душила и угрожала ей
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, что мать над ней издевалась.
Политика
Рустам Минниханов в Нью-Йорке встретится с Генсеком ООН
Финансы
Официальный курс евро вырос к рублю
Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
Общество
Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ
Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения.
Технологии
Apple и Google предложено поработать на удаленке
Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, серьезных рисков в части санкций для них не будет и компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС, полагает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
Общество
В России могут ужесточить наказание для шумных соседей
В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
Общество
В Ухане за 10 дней построили больницу для зараженных коронавирусом
В Ухане завершилось строительство больницы для зараженных новым типом коронавируса, сообщило издание South China Morning Post.
Экономика
Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани
Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
Происшествия
Завершено расследование убийства в Петербурге активистки Григорьевой
«Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Единоборства
Федор Емельяненко ответил на критику фанатов после боя с Джексоном
Легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко высказался по поводу критики болельщиков в свой адрес.
Авто
GAC проверил новые минивэн и кроссовер российскими дорогами
Портал "Китайские автомобили" опубликовал фото минивэна GAC GN8 и кроссовера GS5, припаркованных у дилерского центра в Москве.
Политика
Бывшая глава Керчи попросила прекратить травлю её детей
Бывший председатель Керченского городского совета Мая Хужина, которая ушла в отставку после скандала с «поздравлением» блокадников, попросила прекратить травлю её детей.
Финансы
Рублю предсказали непрерывное падение
В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение.
Происшествия
В Москве СК возбудил дело против посадившей за руль ребенка женщины
В Москве следователи возбудили дело в отношении женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения посадила за руль каршерингового автомобиля своего ребенка.
Политика
Утечка записи переговоров иранских диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана и Украины в расследовании катастрофы
Утечка записи переговоров иранских диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана и Украины в расследовании катастрофы украинского "Боинга".
Политика
В регионах России определят ответственных за помощь фронтовикам
В России на региональном уровне определят ответственных, которые будут координировать волонтёрскую помощь фронтовикам.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об ударах турецкой армии по сирийской армии
В Минобороны России признали, что в ночь на 3 февраля военнослужащие Турции действительно попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам.
Футбол
«Барселона» обыграла «Леванте» благодаря историческому дублю Фати
«Барселона» дома обыграла «Леванте» со счетом 2:1 в матче 22-го тура чемпионата Испании.
Политика
МИД Польши: Россия проиграла спор и должна успокоиться
Польша «определённо выиграла этот исторический спор с Россией», полагает польский министр.
Хоккей
Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев
Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
Экономика
НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз
Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.