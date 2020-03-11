Курс доллара к рублю на Мосбирже вырос на 2,4% и достиг 73,13 руб. на фоне признания коронавируса пандемией. Курс евро вырос на 2,7% — до 82,4 руб. Стоимость барреля нефти марки Brent в течение дня снизилась и составила $35,9.

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