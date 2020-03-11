Финансы

КоммерсантъКоммерсантъДоллар превысил 73 рубля на фоне признания коронавируса пандемией

Курс доллара к рублю на Мосбирже вырос на 2,4% и достиг 73,13 руб. на фоне признания коронавируса пандемией. Курс евро вырос на 2,7% — до 82,4 руб. Стоимость барреля нефти марки Brent в течение дня снизилась и составила $35,9.
Читать в источнике
Комментировать63

Подробнее о событии

Доллар подорожал до 73 рублей в ходе торгов впервые за четыре года

Фонтанка.Ру17:21

Доллар превысил 73 руб. на фоне сообщений о пандемии коронавируса

РБК16:11

Курс доллара достиг 73 рублей

РИА Новости15:06

Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии

Ведомости15:14

Курс доллара превысил 73 рубля

RT на русском15:12

Доллар превысил отметку в 73 рубля

Lenta.ru15:10

Доллар превысил 73 рубля на фоне признания коронавируса пандемией

Коммерсантъ15:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 18:16, Ашберн

Комментарии

Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен

РИА Новости 11:03
Политика

Контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе

Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе, а также об одновременном открытии контрольно-пропускных пунктов в населенных пунктах Золотое и Счастье, сообщила пресс-служба офиса президента Украины.
РИА Новости 17:04
Армия и оружие

США нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией

Американская авиация подвергла ударам с воздуха базу иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" на границе Сирии с Ираком, передает в ночь на четверг телеканал Sky News Arabia.
РИА Новости 17:32
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК 14:59
Кино

Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Donday.ru вчера в 05:38
Политика

Чехия приготовилась к улучшению отношений с Россией

Чехия выразила готовность провести переговоры с целью разблокировать отношения с Россией.
Lenta.ru 15:13
Здоровье

В Свердловской области ограничили проведение массовых мероприятий

Ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса, предварительно продлятся до конца апреля, об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
Время Пресс 12:13
Футбол

«ПСЖ» победил «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу по сумме двух матчей над дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.
РИА Новости 17:59
Кино

Появились первые кадры с новой героиней второго сезона «Пацанов»

В Сети появились первые кадры с новой героиней сериала «Пацаны», которая появится в новом сезоне.
Актуальные Новости вчера в 04:43
Общество

В Италии объявили о прекращении почти всей торговли

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса: прекращена любая торговая деятельность, за исключением магазинов с предметами первой необходимости и аптек.
РИА Новости 17:34
Энергетика

Минэнерго прогнозирует цену нефти на уровне $40–45 во втором полугодии

Минэнерго считает, что во второй половине 2020 года цены на нефть достигнут $40–45, сказал заместитель министра Павел Сорокин в интервью Reuters.
Коммерсантъ 14:20
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Политика

МИД Польши признал основную роль СССР в победе над фашизмом

В победе над фашизмом ведущую роль сыграл Советский Союз, признал глава польского МИДа Яцек Чапутович в интервью изданию РБК, которое принадлежит Григорию Березкину.
Газета.Ru 17:21
Происшествия

Офицер Минобороны получил штраф за полсотни взяток

Офицер 79-го тяжелого бомбардировочного авиационного ордена Красной Звезды полка, дислоцируемого на авиабазе Украинка в Амурской области, Владимир Спина получил штраф за полсотни взяток.
Lenta.ru вчера в 22:18
Шоу-бизнес

Дизайнер Марина Голомаздина потеряла сына

6 марта у основательницы бренда 12STOREEZ Марины Голомаздиной родился долгожданный сын. Однако спустя 16 часов малыш умер.
Live24 04:16
Культура

Легендарный Чак Норрис отмечает 80-летие

Звезде Голливуда, знаменитому «Техасскому рейнджеру» Чаку Норрису во вторник, 10 марта, исполнилось 80 лет.
Gazeta.SPb 08:37
Общество

В столице США объявили режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в столице США, сообщила журналистам мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.
РИА Новости 17:24
Экономика

В правительстве предупредили о риске роста цен на лекарства в России

В правительстве предупреждают, что в России существует риск роста цен на лекарства и бытовую технику.
Дни24 09:59
Энергетика

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Lenta.ru 04:39
Общество

Глава «Сириуса» Шмелева возглавила совет Фонда общественных интересов «Яндекса»

Руководитель образовательного центра «Сириус» и фонда «Талант и успех» Елена Шмелева стала председателем совета Фонда общественных интересов «Яндекса», сообщил ТАСС в среду источник, участвующий в процессе регистрации фонда.
Коммерсантъ 17:45
Единоборства

Мейвезер назвал Хабиба своим следующим соперником

Газета.Ru 08:51
Экономика

В Думу внесли законопроект о снижении НДС до 12%

Депутаты КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 12% к 2025 году.
Известия 08:56
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Газета.Ru 13:39
Общество

Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы

RT на русском 11:11
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией

Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.
Коммерсантъ 10:44
Экономика

Госдума приняла во втором чтении проект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Госдума приняла во втором чтении законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Центробанка.
RT на русском 05:17
Шоу-бизнес

Тимати показал фанатам руки без татуировок

Недавно Тимати опубликовал видео, на котором видны «чистые» руки звезды. Кажется, он свел все тату с шеи и от плеча до пальцев рук.
Uznayvse.ru 03:57
Футбол

«Тоттенхэм» крупно уступил «Лейпцигу» и вылетел из Лиги чемпионов

Немецкий «РБ Лейпциг» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов принимал на арене «Ред Булл-Арена — Центральштадион» английский «Тоттенхэм Хотспур».
NewInform вчера в 19:15
Футбол

Владелец «Олимпиакоса» и «Ноттингем Форест» заразился коронавирусом

52-летний владелец футбольных клубов Олимпиакос и Ноттингем Форест Эвангелос Маринакис заразился коронавирусом.
Советский спорт вчера в 12:00
Общество

Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

РИА Новости 04:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное