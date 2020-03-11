Финансы

КоммерсантъКоммерсантъДоллар превысил 73 рубля на фоне признания коронавируса пандемией

Курс доллара к рублю на Мосбирже вырос на 2,4% и достиг 73,13 руб. на фоне признания коронавируса пандемией. Курс евро вырос на 2,7% — до 82,4 руб. Стоимость барреля нефти марки Brent в течение дня снизилась и составила $35,9.
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Курс доллара достиг 73 рублей

РИА Новостивчера в 15:06

Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии

Ведомостивчера в 15:14

Курс доллара превысил 73 рубля

RT на русскомвчера в 15:12

Доллар превысил отметку в 73 рубля

Lenta.ruвчера в 15:10

Доллар превысил 73 руб. на фоне сообщений о пандемии коронавируса

РБКвчера в 16:11

Курс доллара впервые за 4 года превысил 73 рубля

Rambler News Serviceвчера в 15:33

Доллар превысил 73 рубля на фоне признания коронавируса пандемией

Коммерсантъвчера в 15:47
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Комментарии

Политика

Путин обсуждает с Медведчуком парламентский «нормандский формат»

Ранее, как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что при работе в формате «нормандской четвёрки» (Украина, Франция, Германия, Россия) не хватает участия ещё нескольких мировых лидеров.
News.ru 10 марта в 15:38
Общество

Названа одна из причин быстрого распространения коронавируса

В беседе с РИА Новости эксперт заявил, что эпидемия коронавируса COVID-19 является поводом для того, чтобы люди поняли, как важно следить за личной гигиеной и регулярно мыть руки.
iReactor 00:31
Политика

Путин прокомментировал поправку об обнулении президентских сроков

Возможность принятия поправки об обнулении президентских сроков подтвердил президент России Владимир Путин 10 марта, выступая в Госдуме.
Красная весна 10 марта в 09:02
Политика

Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы в США

Президент США Дональд Трамп в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 запретил въезд на территорию Соединенных Штатов из всех стран Европы, кроме Великобритании.
Интерфакс вчера в 21:45
Гаджеты

Роскачество протестировало смарт-часы

News.ru 10 марта в 02:47
Общество

Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

Заявление сделано из Австралии, где господин Хэнкс с супругой находятся в процессе подготовки к съемкам фильма База Лурмана об Элвисе Пресли, передает Deadline.
Коммерсантъ вчера в 21:41
Общество

Путин призвал готовиться к серьезной конкурентной борьбе

Есть все шансы для того, чтобы "ключевые отрасли производства Российской Федерации вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе".
Вести.Ru вчера в 08:57
Происшествия

На шахте в Коми произошло задымление

Интерфакс вчера в 15:55
Музыка

На Украине запустили флешмоб с призывом петь «Смуглянку»

На Украине запустили флешмоб с призывом петь песню «Смуглянка» в поддержку 12-летнего мальчика-сироты из Волынской области Максима Ткачука, которого затравили националисты за исполнение советской песни.
Известия 10 марта в 08:26
Происшествия

Летевший в Москву самолет сел в Кемерово из-за самочувствия пассажира

РБК 01:46
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Коммерсантъ вчера в 22:18
Армия и оружие

В США второй раз успешно испытали гиперзвуковой аналог «Искандера»

Defense World со ссылкой на пресс-службу корпорации Lockheed Martin сообщила о втором испытании перспективной тактической гиперзвуковой ракеты Precision Strike Missile.
Военное дело вчера в 08:38
Политика

В Забайкальском крае депутаты поддержали поправки в Конституцию

Заксобрание Забайкальского края в четверг на внеочередной сессии одобрило закон о поправке в Конституцию РФ, единственный голос "против" был от депутата КПРФ Николая Мерзликина, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:53
Общество

На Брянщине из-за коронавируса сократится число массовых мероприятий

Сегодня, 11 марта, власти Брянской области получили рекомендацию сократить число массовых мероприятий.
Городской телеканал (Брянск) вчера в 12:56
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
Экономика

Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о новой угрозе

Экономист считает, что нынешний кризис может оказаться хуже, чем предсказанный им в 2008 году, поскольку, по его данным, общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на сто триллионов долларов.
РИА Новости вчера в 18:52
Общество

Обвиняемый на суде MH17 россиянин может остаться без перевода дела

Ряд документов дела о крушении Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году могут перевести на русский язык для подсудимых, однако по закону Нидерландов делать полный перевод досье, состоящего из 36 тысяч страниц, суд не обязан, сообщили РИА Новости в окружном суде Гааги.
РИА Новости 01:20
Экономика

Минфин отказался компенсировать убытки туроператоров от закрытия Китая

Ранее портал "Интерфакс-Туризм" сообщал, что АТОР 20 февраля обратилась в правительство с просьбой компенсировать убытки туроператоров из-за остановки продаж туров в Россию китайским туристам и туров в Китай - российским.
Интерфакс вчера в 14:28
Общество

Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Газета.Ru вчера в 19:34
Политика

«Дочке» Центра Хруничева разрешили продвижение пусков «Союзов» в США

Дочерняя компания Центра Хруничева — International Launch Services — получила разрешение от госдепа США продвигать пуски российских ракет-носителей «Союз» на американском рынке.
Известия 01:34
Экономика

Россия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас

Эр-Рияд и Вашингтон целенаправленно манипулируют ценами на нефть и валютным курсом, шантажом пытаясь выдавить Москву с мирового энергетического рынка и дестабилизировать политическую ситуацию в самой России.
РИА Новости 01:00
Происшествия

В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции

11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
Российская газета вчера в 16:26
Происшествия

Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 9 годам колонии

Российская газета вчера в 15:01
Здоровье

Роспотребнадзор советует отказаться от общественного транспорта

Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от пользования транспортом в часы пик, а также на время отменить посещение массовых мероприятий и торговых центров.
Газета.Ru 10 марта в 09:03
Политика

Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому нарушителям общероссийского голосования по поправкам к Конституции может грозить до четырех лет лишения свободы.
Газета.Ru вчера в 08:40
Общество

Судью Хахалеву обвинили в нарушении трудовой дисциплины

Интерфакс вчера в 10:43
Армия и оружие

США перебрасывают в Ирак системы ПВО для защиты от Ирана

Соединённые Штаты перебрасывают системы противовоздушной обороны в Ирак для защиты от «потенциального нападения со стороны Ирана».
RT на русском 10 марта в 12:26
Армия и оружие

США нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией

РИА Новости вчера в 17:32
Экономика

Стали известны обстоятельства развала сделки ОПЕК+

Саудовская Аравия инициировала выход из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.
Газета.Ru 10 марта в 01:59
Здоровье

Медики перечислили защищающие от вирусов простые продукты

Испанские медики назвали продукты, которые способны влиять на работу иммунной системы.
Российская газета 00:59
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