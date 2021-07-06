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Экономика

Доллар превысил 74 рубля впервые с 17 мая

Цена фьючерса на нефть Brent на бирже ICE опускалась на 2,1%, до $75,5 за баррель. Нефть сорта WTI снижалась на 1,21%, до $74,24 за баррель.В источнике

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Компания Edifier представила то, что она сама называет первыми полностью беспроводными (True Wireless Stereo, TWS) наушниками-вкладышами уровня Hi-Res с поддержкой активного шумоподавления.
iXBT.com11:29