КоммерсантъДоллар превысил 74 рубля впервые с 17 маяЦена фьючерса на нефть Brent на бирже ICE опускалась на 2,1%, до $75,5 за баррель. Нефть сорта WTI снижалась на 1,21%, до $74,24 за баррель.В источникеМосква 24Москва 24Readovka.ruТелеканал 360°DP.RUФАНRT на русскомНациональная служба новостейОбщественная служба новостейРосбалтИзвестияЭкономика сегодняНовые ИзвестияГород55.руПрофильРБКЧистопольские известияЦентральная Служба НовостейFrank MediaПодробнее о событииКурс доллара превысил 74 рубля впервые с середины маяКомпания11:56Курс доллара превысил 74 рубля впервые с 17 маяТАСС10:52Рубль укрепился к доллару и евроРИА Новости00:26Доллар преодолел отметку в 74 рубля в ходе торговЭкономика сегодня10:35Курс доллара превысил 74 рубляRT на русском10:29Курс доллара подскочил до 74 рублей впервые почти за два месяцаПРАЙМ10:40Курс доллара превысил 74 рубля впервые с весныREGNUM10:49Показать ещёОценить40Поделиться