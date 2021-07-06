Цена фьючерса на нефть Brent на бирже ICE опускалась на 2,1%, до $75,5 за баррель. Нефть сорта WTI снижалась на 1,21%, до $74,24 за баррель.

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