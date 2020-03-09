Финансы
ForbesДоллар превысил 75 рублей впервые за четыре года
Последний раз доллар торговался выше 75 рублей в марте 2016 года. Евро в моменте в понедельник превысил отметку 86 рублей — впервые с февраля 2016 года.
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Авто
Российский кроссовер Hyundai Creta подорожал после обновления
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Шоу-бизнес
Соколовский пришел на юбилей Риты Дакоты и поцеловал ее бойфренда
9 марта Рита отметила свой юбилей — певице исполнилось 30 лет.
Происшествия
В Подмосковье ведут проверку по нападению на дом замгубернатора ЯНАО
Полиция ведет проверку по факту нападения на дом заместителя губернатора, директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Кино
Критики рассказали о новом фэнтези от Disney «Мулан»
Экономика
Украинский нацбанк бросился спасать гривну
«Текущая ситуация на украинском валютном рынке – и межбанковском и наличном – сложилась под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект», – сообщает Нацбанк.
Футбол
РБ Лейпциг — Тоттенхэм 3:0
«Лейпциг» на своем поле принимал «Тоттенхэм» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Немецкий клуб победил во встрече со счетом 3:0.
Гаджеты
108-мегапиксельная камера Xiaomi Mi 10 Pro сняла Землю в космосе
Еще в 2019 году китайская компания запустила спутник с камерой разрешением 108 Мп Xiaomi Mi 10 Pro.
Происшествия
Сотрудник букмекерской конторы из Невельска присвоил 200 тысяч выручки
Сахалинец сообщил, что его сотрудник не вышел на работу, а из кассы при этом пропала выручка - более 200 тысяч рублей.
Музыка
Оззи Осборн пересмотрел всю свою жизнь в клипе «Ordinary Man»
Премьера клипа Оззи Осборна на песню "Ordinary Man", записанную при участии Элтона Джона, состоялась 10 марта 2020 года.
Кино
Появились первые кадры с новой героиней второго сезона «Пацанов»
В Сети появились первые кадры с новой героиней сериала «Пацаны», которая появится в новом сезоне.
Космос
В ракетах «Протон-М» нашли дефекты
В двух ракетах «Протон-М», собранных в 2015-2016 годах, нашли дефекты.
Авто
Падение рубля спровоцирует рост цен на недвижимость в России
Обвал рубля может спровоцировать кризис в строительной отрасли в России, который выльется в повышение цен на недвижимость и появление очередных долгостроев, сообщает ИА DEITA.
Шоу-бизнес
Степаненко на сцене впервые пошутила о разводе
Шоу-бизнес
Брэд Питт подтвердил свой новый роман
Происшествия
Дочь экс-голкипера «Зенита» Малафеева задержана за продажу наркотиков
16-летняя дочь бывшего голкипера санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Вячеслава Малафеева Ксения задержана в Санкт-Петербурге.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Обозначены возможные последствия падения курса рубля для жизни россиян.
Происшествия
В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей
Полиция в Иркутске проводит проверку из-за учиненного покупательницей погрома в аптеке, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Политика
Трамп победил в праймериз в штатах Миссури и Миссисипи
Президент США Дональд Трамп одержал победу в праймериз в штате Миссури. Об этом в Twitter сообщает его избирательная кампания.
Спорт
Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.
Авто
COVID-19 бьет по российскому автопрому
По российскому автопрому уже нанесен удар от распространения «китайской чумы»: из-за коронавируса COVID-19 остановлены первые автозаводы.
Энергетика
Нефть марки WTI дорожает более чем на 3%
Стоимость нефти марки WTI в среду повысилась до $35,69 за баррель (плюс 3,87%), свидетельствуют данные электронных торгов в США по состоянию на 5:02 мск.
Экономика
Белоруссия планирует договориться с РФ по нефти
Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что Минск может договориться с Москвой по поставкам сырья, так как снизились мировые цены на нефть.
Хоккей
Тренер «Автомобилиста» Мартемьянов заявил, что готов уйти в отставку
Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов заявил, что готов к собственному увольнению после вылета команды из плей-офф Кубка Гагарина от «Сибири» (1:4 в серии).
Политика
Италия попросила Китай о помощи в борьбе с коронавирусом
Италия испытывает острую нехватку медицинских товаров из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и надеется на то, что Китай сможет оказать помощь, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в телефонном разговоре с министром иностранных дел КНР Ван И.
Здоровье
Почему апельсины оказались полезными для сердца
Египетские диетологи пришли к выводу, что ежедневное употребление апельсинов положительно влияет на работу сердца, а также стабилизирует артериальное давление.
Экономика
АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России
Агентство отмечает, что в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку в 2,5 пункта на непродолжительное время и финансового кризиса за этим не последовало.
Спорт
Олимпиаду в Токио могут перенести на два года
По данным WSJ, компания SMBC Nikko Securities Inc. уже выпустила отчет, в котором говорится о том, что отмена Игр приведет к сокращению годового ВВП Японии на 1,4%. При этом предположения Такахаши о переносе Олимпиады на два года могут оказаться ошибочными, ведь ранее японский министр спорта Сейко Хасимото заявил, что по контракту Игры должны быть проведены до конца 2020 года.