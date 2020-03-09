Финансы

ForbesForbesДоллар превысил 75 рублей впервые за четыре года

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Последний раз доллар торговался выше 75 рублей в марте 2016 года. Евро в моменте в понедельник превысил отметку 86 рублей — впервые с февраля 2016 года.
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Доллар превысил 75 рублей впервые за четыре года

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Курсы доллара и евро к рублю обновили максимум с 2016 года

Политическая Экспертизавчера в 03:28
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