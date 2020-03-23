Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль падает на открытии торгов

Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи. Доллар растет на 1,44%, его курс составляет 81,08 рубля. Евро показывает рост на 1,96%, до 87,075 рубля.
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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 80 рублей

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Курс доллара превысил отметку в 81 рубль

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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 80 рублей

ТАСС08:41

Курс доллара резко вырос

Lenta.ru03:19
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Неизвестный в Волгограде напал с ножом на сотрудника полиции, который от полученных ранений скончался.
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Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал свою версию лучших футболистов Тинькофф РПЛ сезона-2019/20.
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Россельхознадзор с 20 марта ввел запрет на экспорт всех видов круп.
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Правительство РФ не стало изменять порядок увольнения при эпидемии

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Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
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США призвали перенести Олимпиаду в Токио

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