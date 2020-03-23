Финансы
Газета.RuРубль падает на открытии торгов
Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи. Доллар растет на 1,44%, его курс составляет 81,08 рубля. Евро показывает рост на 1,96%, до 87,075 рубля.
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Комментарии
Здоровье
В Приморье подтвердились первые два случая заражения коронавирусом
Первые два случая заражения новой коронавирусной инфекцией подтвердились в Приморском крае, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
Авто
Россияне теряют интерес к новым автомобилям
Ажиотажный спрос на новые автомобили, вызванный «послепраздничным» падением рубля 9 марта, пошел на спад.
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Политика
Зеленский обвинил украинскую оппозицию в «мародерстве» на фоне эпидемии коронавируса
Украинский лидер выступил с очередным обращением к гражданам Украины в связи с эпидемией коронавируса в стране.
Происшествия
В Магадане женщина встала на защиту мужчины, насиловавшего ее дочь
Следователи в Магадане завершили расследование уголовного дела по обвинению мужчины в сексуальном насилии в отношении ребенка на протяжении девять лет, мать девочки при этом встала на защиту насильника, сообщает во вторник СУСК России по региону.
Экономика
В правительстве России готовят послабления для бизнеса
Москва, 24 марта 2020, 03:39 — REGNUM Ряд послаблений для бизнеса в связи с распространением коронавируса подготовили в правительстве России, сообщили 24 марта источники, знакомые с ситуацией.
Политика
Посольство в США призвало HRW не обманывать о коронавирусе в России
Посольство России в США призвало главу Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не дезинформировать людей о деятельности российского правительства в борьбе с коронавирусом.
Общество
Титов направил ВС проект по передаче экономических дел суду присяжных
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил журналистам, что направил председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву законопроект, касающийся передачи экономических дел на рассмотрение суда присяжных.
Технологии
Ученые придумали ингалятор, облегчающий лечение коронавируса
Российская компания PM&HM разработала и готовит к выводу на рынок ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).
Политика
США сокращают помощь Афганистану на $1 млрд
Соединённые Штаты урезают помощь Афганистану на $1 млрд после того, как афганское руководство не смогло договориться о создании инклюзивного правительства.
Происшествия
В Волгограде неизвестный напал с ножом на полицейского, он скончался
Неизвестный в Волгограде напал с ножом на сотрудника полиции, который от полученных ранений скончался.
Футбол
Мусаев включил игрока «Краснодара» в тройку лучших футболистов сезона
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал свою версию лучших футболистов Тинькофф РПЛ сезона-2019/20.
Экономика
ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.
Шоу-бизнес
«Холостяк» Антон Криворотов узнал неприятное прошлое своей фаворитки
Ранее кубинская модель делилась с Криворотовым, что экс-супруг не давал ей развода и даже прибегал к шантажу, грозя депортацией из страны.
Происшествия
Прокуратура Германии 7 лет расследует дело против зятя Мишустина
С 2013 года ведётся расследование против Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ.
Кино
Слух дня: Роберт Дауни-младший возвращается в Marvel
Тони Старк пожертвовал жизнью, чтобы победить Таноса в «Мстителях: Финал», и казалось, что на этом эпоха персонажа в киновселенной Marvel окончена.
Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Армия и оружие
Военный аналитик объяснил, почему Польшу раздражает отправка российских медиков в Италию
Ранее в польском Центре восточных исследований вышел комментарий «Российская армия в борьбе с пандемией коронавируса», в котором сообщалось, что отправка военных медиков РФ в Италию — это попытка «задобрить» итальянские власти и внести раздор среди союзников по НАТО.
Общество
Россия вводит временный запрет на экспорт круп
Россельхознадзор с 20 марта ввел запрет на экспорт всех видов круп.
Финансы
Центральный банк России повысил курс доллара и евро
Повышение официального курса доллара на уровень 80,88 рублей установил Банк России на 24 марта.
Шоу-бизнес
Ани Лорак удивила поклонников отличной растяжкой
Известная певица опубликовала фотографии у шведской стенки и удивила поклонников отличной растяжкой.
Армия и оружие
Передвижение колонны американских военных заблокировали в Сирии
Колонну военнослужащих армии США заблокировали местные жители и сирийская армия в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, 23 марта сообщает агенство SANA.
Общество
Правительство РФ не стало изменять порядок увольнения при эпидемии
Москва, 24 марта 2020, 03:09 — REGNUM В правительстве России предложили Минтруду не вносить на согласование проект поправок в Трудовой кодекс, который изменил бы действующий порядок взаимодействия между работодателями и работниками во время эпидемии.
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Общество
В России за сутки выявили больше 60 заболевших коронавирусом
За последние сутки в России выявили еще 61 случай коронавируса.
Спорт
США призвали перенести Олимпиаду в Токио
Олимпийский комитет США призвал Международный олимпийский комитет (МОК) перенести Олимпиаду в Токио, которая должна пройти в 2020 году.
Армия и оружие
В ДНР заявили о 10 случаях нарушения перемирия за сутки
ВСУ 10 раз за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Экономика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.