Финансы

КоммерсантъКоммерсантъДоллар превысил 81 рубль, евро — 89 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.
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Курс евро превысил 89 рублей

РИА Новости03:54

Курс доллара превысил 81 рубль впервые с 26 января 2016 года

ТАСС03:24

Евро на международных торгах превысил 90 рублей

Forbesвчера в 14:47

Цена рубля и нефти падает на фоне распространения коронавируса

RT на русском03:22

Доллар превысил 81 рубль, евро - выше 89

Газета.Ru03:18

Курс доллара превысил ₽81, евро — ₽89

РБК03:20

Рубль продолжил падение на Московской бирже

Новая газета03:42
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Жительница Подмосковья обманула один из столичных банков на миллиард рублей.
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В России может появиться новый режим занятости

В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
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В офисе Фонда капремонта Прикамья сотрудники ФСБ изымают документы

Пермь, 19 марта 2020, 10:54 — REGNUM В офисе Фонда капитального строительства Пермского края 19 марта работают сотрудники УФСБ.
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Россия решила устроить неприятности американским военным в Сирии.
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Правительство с 20 марта начнет оперативный мониторинг цен

"Минпромторг, Федеральная налоговая служба, Росстат и коммуникационный центр правительства с завтрашнего дня начнут оперативный мониторинг всех цен в каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации", - сказал премьер на заседании правительства.
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Власти не исключают усиление ограничительных мер из-за коронавируса.
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Путин назначил день голосования по поправкам в Конституцию

Владимир Путин подписал указ о назначении 22 апреля днем голосования по поправкам в Конституцию.
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Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
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