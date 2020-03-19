Курс доллара на Мосбирже превысил 81 руб. впервые с января 2016 года. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с февраля 2016 года.

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Здоровье Губернатор предложил Сергею Панченко стать главным онкологом области Сегодня на совещании в областной клинической больнице после осмотра центра томотерапии, глава региона Сергей Морозов предложил министру здравоохранения Сергею Панченко стать главным онкологом области.

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Здоровье Роспотребнадзор объяснил правила домашнего карантина Домашний карантин подразумевает запрет выходить из дома даже в магазин или для того, чтобы выбросить мусор.

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Экономика Рубль стал второй по волатильности валютой мира Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.

Происшествия Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.

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