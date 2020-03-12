Финансы
Российская газетаКурс евро превысил 84 рубля впервые за 4 года
Рубль продолжает дешеветь к основным валютам на торгах в четверг, следует из данных Московской биржи. Так, курсы доллара и евро достигли показателей весны 2016 года. Евро на 11:12 мск добирался до отметки 84,02 рубля, чего не было с марта 2016 года.
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Здоровье
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На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
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В Кремле рассказали об условиях для участия Путина в выборах
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Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
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Технологии
Держатели Visa смогут удалять данные карт со сторонних сайтов
Международная платежная система Visa предоставит своим клиентам возможность удалять данные своей карты со сторонних сайтов.
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Емельяненко описал бой с Кадыровым
Емельяненко заявил, что Кадыров не оказался «мальчиком для битья». «Перекладывал он меня с левой руки на правую», — описал боец.