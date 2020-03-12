Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс евро превысил 84 рубля впервые за 4 года

Рубль продолжает дешеветь к основным валютам на торгах в четверг, следует из данных Московской биржи. Так, курсы доллара и евро достигли показателей весны 2016 года. Евро на 11:12 мск добирался до отметки 84,02 рубля, чего не было с марта 2016 года.
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Курс евро превысил 84 рубля впервые с февраля 2016 года

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Курс евро впервые за четыре года превысил 84 рубля

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