Финансы

Lenta.ruLenta.ruДоллар превысил отметку в 73 рубля

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По данным на 22:07 по московскому времени стоимость одного доллара составляла 73,13 рублей, стоимость евро также поднялась до 82,47 рублей. Последний раз доллар поднимался выше 73 рублей в декабре 2015 года. 11 марта на открытии торгов на Московской бирже курсы доллара и евро также выросли.
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