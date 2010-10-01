Финансы

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Курс доллара на Московской бирже продолжил падать. К 15:40 мск он опустился больше чем на 1,5% и достиг 73,82 рубля. Аналогичная динамика отметилась и по евро.
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Доллар продолжил падение на торгах

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Доллар и евро снижаются в начале торгов на «Московской бирже»

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Евро и доллар резко подешевели на торгах 9 апреля

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