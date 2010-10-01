Курс доллара на Московской бирже продолжил падать. К 15:40 мск он опустился больше чем на 1,5% и достиг 73,82 рубля. Аналогичная динамика отметилась и по евро.

Хоккей Лучший бомбардир чемпионата Словакии подписал контракт с клубом КХЛ Абдул в сезоне-2019/20 стал лучшим бомбардиром чемпионата Словакии, выступая за братиславский Слован.

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Общество Свердловчан начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции Как сообщалось ранее, Законодательное собрание Свердловской области одобрило закон, который вводит в регионе штрафы за нарушение режима самоизоляции, на внеочередном заседании парламента в четверг. 76

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Происшествия Вывозной рейс с российскими туристами прибыл из Таиланда в Петербург Рейс SU275 авиакомпании "Аэрофлот" для вывоза российских туристов из Таиланда, которые не смогли вылететь по заранее запланированному графику из-за пандемии коронавируса, прибыл в пятницу в Санкт-Петербург, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы". 131

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Политика Трамп спрогнозировал число погибших от коронавируса в США Как заявил президент США Дональд Трамп, власти скорректировали свои оценки и считают, что менее 100 тыс. жителей страны умрут от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 14