Экономика

РИА НовостиРИА НовостиУ доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу

Стоит напомнить, что еще 25 мая мы писали о том, что "почему-то, несмотря на вроде бы успешную борьбу с экономическим кризисом в исполнении Федрезерва и его долларового печатного станка, таким авторитетным американским банкам, как JPMorgan и Goldman Sachs, хочется рекомендовать своим клиентам вкладываться не в доллары, а в золото".
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с чего всё началось

У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу

В пятницу цена золота с немедленной поставкой в Нью-Йорке поднялась до 1901,3 доллара за тройскую унцию — это многолетний рекорд, и многие эксперты полагают, что штурм уровня 1920 долларов, то есть самой высокой цены на золото, зафиксированной когда-либо, — просто вопрос времени.
РИА Новостивчера в 01:00

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Миллиардеры нашли альтернативу доллару

Piter.tvвчера в 06:36

Миллиардеры определили замену для доллара

iReactorвчера в 06:24

У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу

РИА Новостивчера в 01:00

У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу

ToDay News Ufaвчера в 05:08

Миллиардеры нашли альтернативу доллару

Shraibikus Newsвчера в 04:34

Миллиардеры нашли новую альтернативу доллару

Экономика сегоднявчера в 04:19

Доллар проиграл конкуренцию золоту среди крупнейших инвесторов мира

Народные новостивчера в 05:50
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 01:13, Ашберн
Общество

Врио губернатора Хабаровского края заявил о поддержке Фургала

REGNUM вчера в 10:36
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Происшествия

В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео

В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru вчера в 11:40
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Шоу-бизнес

Благодаря пяти продуктам Полина Гагарина похудела на 30 килограммов

Певица советует тем, кто желает избавиться от лишних килограммов, пить воду без газа перед каждым приемом пищи.
Evo-rus.com вчера в 23:24
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Общество

В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

Российские правоохранители разработали проект новой статьи Уголовного кодекса РФ «Налоговое мошенничество».
Lenta.ru вчера в 21:57
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Экономика

Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным

Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 25 июля в 03:39
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Политика

Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу

Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
REGNUM 01:07
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Политика

Путин поблагодарил Шойгу за организацию парада в честь Дня ВМФ

Президент России Владимир Путин поблагодарил министра обороны Сергея Шойгу за проведение парада в честь дня Военно-Морского Флота.
Фонтанка.Ру вчера в 11:58
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Авто

СМИ: Toyota обратилась к поставщикам с просьбой снизить цены из-за пандемии

Ведущий японский автоконцерн Toyota Motor обратился к нескольким своим поставщикам с просьбой снизить цены на комплектующие из-за плохих продаж и тенденции к уменьшению расходов на фоне пандемии коронавируса.
ТАСС вчера в 22:06
Происшествия

В Новосибирской области выявили 109 новых случаев COVID-19

Сто девять случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 42 человека, скончались еще четверо, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:33
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Общество

На карты россиян придет новое пособие до 6 000 руб. до 31 августа

До 31 августа некоторые российские семьи получат на карточки пособие в размере до 6 тыс. рублей.
ToDay News Ufa вчера в 14:18
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Политика

Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.
Интерфакс вчера в 22:44
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Общество

В России с 1 августа возобновится международное авиасообщение

С августа Россия открывает авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.
Кубань 24 24 июля в 07:31
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Гаджеты

Asus выпустила первый в мире смартфон со 160-герцевым экраном

На момент анонса Asus ROG Phone 3, который состоялся на прошлой неделе, было объявлено, что устройство получило экран AMOLED диагональю 6,59 дюйма разрешением 2340 x 1080 пикселей с частотой обновления изображения 144 Гц.
iXBT.com 00:20
Армия и оружие

В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня

Предполагается, что выполнение данных мер позволит обеспечить полное прекращение огня на территории Донбасса.
Военное дело 00:50
Происшествия

Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
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Экономика

Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей

Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей В правительстве возобновили дискуссию о развитии южносахалинского порта Корсаков.
Коммерсантъ вчера в 18:09
Футбол

«Ювентус» в 9-й раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу

Коммерсантъ вчера в 18:23
Здоровье

В Сеуле заявили, что бежавший в КНДР не был носителем коронавируса

Случаи бегства По меньшей мере 11 перебежчиков из КНДР вернулись из Южной Кореи на родину за последние пять лет, рассказал в понедельник на брифинге для журналистов в Сеуле официальный представитель министерства объединения.
ТАСС вчера в 23:29
Происшествия

В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика

Российская газета вчера в 12:22
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Общество

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 13 пациентов, у которых был положительный тест на коронавирус.
РБК вчера в 17:00
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Общество

В Кузбассе еще у 69 человек выявили коронавирус

По данным на воскресенье, всего в Кузбассе выявлены 3329 случаев заражения коронавирусом, 21 человек скончался.
РИА Новости 00:46
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Происшествия

Почти 60 полицейских пострадали во время беспорядков в Сиэтле

Почти 60 полицейских получили различные травмы во время беспорядков в американском Сиэтле.
Российская газета вчера в 23:20
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Армия и оружие

В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», подтверждены её уникальные характеристики по дальности и точности стрельбы.
RT на русском вчера в 05:22
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Происшествия

Вспышку COVID-19 нашли на золотом руднике в Красноярском крае

По данным ведомства, за выходные в Мотыгинском районе COVID-19 выявлен у 56 человек, из которых 40 случаев заражения зарегистрированы в минувшую субботу.
Интерфакс 00:27
Культура

Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»

Известный российский телеведущий Леонид Якубович опроверг слухи о своем уходе из капитал-шоу "Поле чудес".
Piter.tv 00:45
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Общество

В Петербурге умерла автор антиперестроечного манифеста Нина Андреева

В Петербурге 24 июля после тяжелой болезни умерла генеральный секретарь незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков и автор статьи против перестройки «Не могу поступаться принципами» Нина Андреева.
Телеканал RTVI вчера в 05:11
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Происшествия

В Саратове в Заводском районе нашли человеческие кости

При работах на траншее в Заводском районе были найдены человеческие останки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Саратов.Экспресс 00:35
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Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 25 июля в 04:05
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Гаджеты

Doom Eternal запустили на встроенной графике APU AMD Ryzen 7 4700G

Эксперты канала TechEpiphany Benchmarks на YouTube смогли запустить Doom Eternal на системе с гибридным процессором AMD Ryzen 7 4700G, который оснащён встроенной графической системой Vega 8. Новинка обеспечила запуск игры в разрешении Full HD с фреймрейтом 32-60 FPS на высоких настройках качества.
Игромания.ру вчера в 17:09
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Кино

В США скончался актер Джон Сэксон

За роль в фильме «Аппалуза» Джон Сэксон был представлен в номинации на лучшую мужскую роль второго плана на американской премии «Золотой глобус» в 1966 году.
RuNews24.ru вчера в 10:01
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