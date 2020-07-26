Агентство Bloomberg отмечает, что так называемые умные деньги (так на финансовых рынках традиционно именуют фонды и инвесторов с большими кошельками и самой точной информацией) сейчас продолжают предпочитать золото, несмотря на вроде бы прекрасные результаты американского рынка акций, которые в теории должны были их отвлечь от траты денег на слитки золота.

с чего всё началось

Представители сверхбогатых семей западного мира, активно скупающие золото уже несколько месяцев, вновь продемонстрировали, за счет чего они постоянно оказываются в выигрыше.

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