Экономика
Народные новостиДоллар проиграл конкуренцию золоту среди крупнейших инвесторов мира
Представители сверхбогатых семей западного мира, активно скупающие золото уже несколько месяцев, вновь продемонстрировали, за счет чего они постоянно оказываются в выигрыше.
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с чего всё началось
Агентство Bloomberg отмечает, что так называемые умные деньги (так на финансовых рынках традиционно именуют фонды и инвесторов с большими кошельками и самой точной информацией) сейчас продолжают предпочитать золото, несмотря на вроде бы прекрасные результаты американского рынка акций, которые в теории должны были их отвлечь от траты денег на слитки золота.РИА Новостивчера в 01:00
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:08, Ашберн
Происшествия
ФСБ предотвратила в Москве теракт в людном месте
В Москве предотвратили теракт в людном месте. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ФСБ России.
Газета.Ru 06:03
Политика
Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет в двух регионах РФ
Москва, 27 июля 2020, 13:06 — REGNUM Онлайн-голосование на довыборах в Государственную думу пройдет в Курской и Ярославской областях.
REGNUM 06:06
Общество
В Италии оксфордскую вакцину тестируют на 10 тыс. человек
Препарат успешно испытали на 1 тыс. пациентов, в настоящее время тесты проводятся с участием 10 тыс. человек.
REGNUM 06:31
Общество
Тимати сообщил об уходе из Black Star
Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
Футбол
Гендиректор «Шахтёра» дважды отказал Луческу, когда тренер просился обратно
Мирча дважды просился обратно и дважды получил отказ.
Metaratings 05:33
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Армия и оружие
Украина не сократит число военных в Донбассе при новом перемирии
Киев, 27 июля 2020, 13:48 — REGNUM Украинских военных в Донбассе не станет меньше после вступления в силу дополнительных мер по прекращению огня.
REGNUM 06:48
Происшествия
Стали известны детали пребывания Ефремова под домашним арестом
Детали пребывания подозреваемого под арестом в понедельник, 27 июля, со ссылкой на источник публикует ТАСС По данным источника агентства, актер ни разу не нарушил условий содержания под домашним арестом и выполнял все наложенные судом ограничения.
Lenta.ru 06:44
Политика
В Кремле оценили телефонный разговор Путина и Зеленского
Телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского был содержательным, конструктивным и деловым, заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
Газета.Ru 06:31
Общество
Пользователи пожаловались на сбой в работе сервисов Сбербанка
Пользователи сообщают о сбоях в работе приложении и невозможности отправить деньги.
РБК 06:55
Общество
В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Отмечается, что связанные с налогами преступления, как правило, квалифицируются по статьям 198-199.2 УК.
Lenta.ru вчера в 21:57
Общество
Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова собирается направить в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет просьбу о проверке информации случаев жестокого обращения с детьми в Среднеуральском женском монастыре.
Общественная служба новостей 00:52
Общество
Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам
Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины единого государственного экзамена (ЕГЭ) с максимальным результатом в 100 баллов, повторив результат выпускницы 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.
РИА Новости 05:08
Общество
Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской областях, Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Забайкалье и республике Адыгея в ближайшие три дня прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение.
Инфорос 04:36
Политика
Кадыров ответил на обвинения в нарушении прав человека в Чечне
Рамзан Кадыров ответил на обвинения в нарушении прав человека в Чечне. Слова главы республики приводит агентство ТАСС.
Piter.tv 03:51
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
Здоровье
Больница в Петербурге не подтвердила повторное заражение ребенка
Врачам Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета не удалось точно установить повторное заражение коронавирусом ребенка.
РБК 04:32
Здоровье
Россиян призвали снизить потребление соли в два раза
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РГ, Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять соль не более 5 грамм на человека в день.
ToDay News Ufa вчера в 08:53
Наука
Как коронавирус вызывает потерю запаха
«Наше открытие указывает на то, что изменения в обонянии пациентов, вызываемые новым коронавирусом, связаны не с прямым инфицированием нейронов, а с воздействием на работу поддерживающих клеток», — сообщил журналу Science Advances один из авторов исследования, Сандип Роберт Датта.
Live24 вчера в 01:12
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Председатель правительства уточнил, что этим категориям граждан после выхода на пенсию или из декретного отпуска зачастую необходимо пройти переобучение или повысить квалификацию, однако ранее региональные госслужбы занятости не могли самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии организаторам подобных курсов.
РИА Новости 04:52
Политика
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае
RT на русском 06:49
Кино
Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года
Одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда скончалась в Париже по естественным причинам.
Evo-rus.com 05:59
Экономика
В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян
Благодаря антикризисным мерам правительства, которые Институт ВЭБ.РФ оценивает суммарно в 3,4–3,5% ВВП, спад экономики в 2020 году будет меньше, чем если бы правительство ничего не делало: минус 4,5% против минус 6,3%. Стимул в 1,8 п.п. будет обеспечен в основном за счет поддержки доходов бизнеса и во вторую очередь — населения.
РБК вчера в 22:33
Гаджеты
Компания Asus выпустила самый мощный в мире смартфон ROG Phone 3
В Сети опубликовали «живые» снимки нового смартфона Asus ROG Phone 3, который обладает экраном с частотой обновления кадров 160 Гц.
Rusargument 04:20