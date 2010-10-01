Финансы
ФинмаркетДоллар растет в начале торгов на «Московской бирже»
К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила на 1,34 руб. Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" снизился к последней сделке на 5,19 коп. и составил 79,1481 руб. Однако к официальному курсу евро подорожал на 62,56 коп.
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 22:51, Ашберн
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