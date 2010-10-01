Финансы
ФинмаркетДоллар растет в начале торгов на «Московской бирже»
К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила на 1,34 руб. Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" снизился к последней сделке на 5,19 коп. и составил 79,1481 руб. Однако к официальному курсу евро подорожал на 62,56 коп.
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Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 09:15, Ашберн
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Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 09:15, Ашберн
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Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru вчера в 20:35
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В Москве выпущено штормовое предупреждение из-за аномальной жары
Гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой в Москве во вторник, 16 июня.
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В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru 08:39
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Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
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В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
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МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов
Как отметили в МИД РФ, 15 июня в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Чехии в России Пивонька, которому сообщили об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги и объявлением 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений.
РИА Новости вчера в 07:11
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В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском вчера в 07:20
Происшествия
Истребитель США F-15 упал в Cеверное море
Согласно предварительной информации, районом инцидента стало Северное море. На месте инцидента начались поисково-спасательные работы.
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Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения
Кто-то постит фото Эммануэля Макрона с пририсованной бородой, который говорит: «Дорогие французские сограждане, с этого понедельника Дижон становится новой территорией Чечни».
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В блогосфере разразился очередной скандал – десятки пользователей стали открыто обвинять участников группы Little Big в плагиате.
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Экономика
«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным
Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство.
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Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
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В Республике Алтай усилят контроль за соблюдением санитарных правил
Главный санитарный врач республики Леонид Щучинов назвал эпидемиологическую ситуацию в Горном Алтае довольно напряженной.
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На Ванкоре 11 вахтовиков заразились коронавирусом
В Туруханском районе выявили случаи заражения коронавирусом на Ванкорском месторождении. Здесь COVID-19 заболели 11 сотрудников.
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Юлия Липницкая ждет ребенка.
Lenta.ru 08:57
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Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
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Вернер не собирается доигрывать Лигу чемпионов за «РБ Лейпциг»
Нападающий Тимо Вернер намерен как можно скорее покинуть свой нынешний клуб «РБ Лейпциг» и перейти в лондонский «Челси».
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В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду
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Плющенко стал тренером сборной России
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию.
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«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину
На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
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В Кремле назвали условие возобновления международного авиасообщения
В Кремле назвали условие возобновления авиасообщения между Россией и другими странами.
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В Кремле раскрыли детали прямой линии с Путиным
В этом году прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным пройдет после 1 июля, дата в данный момент согласовывается, сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.
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36 инопланетных цивилизаций может существовать в нашей галактике
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Астрономы из Льежского университета в Бельгии обнаружили в атмосфере Марса зеленое свечение с помощью аппарата TGO, запущенного в рамках российско-европейской миссии ExoMars.
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Сенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости».
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