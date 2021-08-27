REGNUMДоллар слабеет, ожидая выступления главы ФРС СШАРоссийская валюта торгуется в умеренном плюсе перед выступлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле.ПРАЙМПосле серии обновления рекордов в течение недели американский S&P 500 снизился на 0.6% по итогам четверга, а европейский Stoxx 600 потерял 0.3% капитализации.SIA.ruПричем Буллард повторил свой призыв к ФРС начать сокращать ежемесячные закупки облигаций на сумму в $ 120 млрд.Finam.RuДва других региональных представителя ФРС- президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж и президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард - в отдельных интервью также преуменьшили влияние дельта-штамма коронавируса.Finam.RuЧитать далееСвернутьПодробнее о событииДоллар замедлил рост в ожидании выступления ПауэллаFinam.Ru05:30Падение евро ниже 1,17 доллара не является ложным прорывомProfinance.ru07:08Доллар слабеет, ожидая выступления главы ФРС СШАREGNUM03:36Рубль умеренно укрепляется перед выступлением главы ФРС СШАПРАЙМ07:00Доллар слабеет на фоне ожидания выступления главы ФРС СШАУфимские Заметки02:37Доллар дешевеет к евро и иене перед выступлением Пауэлла в Джексон-ХоулеФинмаркет02:10Показать ещёОценить13Поделиться