Будьте в Плюсе

Доллар слабеет, ожидая выступления главы ФРС США

Российская валюта торгуется в умеренном плюсе перед выступлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле.
ПРАЙМ
После серии обновления рекордов в течение недели американский S&P 500 снизился на 0.6% по итогам четверга, а европейский Stoxx 600 потерял 0.3% капитализации.
SIA.ru
Причем Буллард повторил свой призыв к ФРС начать сокращать ежемесячные закупки облигаций на сумму в $ 120 млрд.
Finam.Ru
Два других региональных представителя ФРС- президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж и президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард - в отдельных интервью также преуменьшили влияние дельта-штамма коронавируса.
Finam.Ru

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