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Доллар слабо дешевеет к евро, стабилен к иене

FINMARKET.RU - Доллар США слабо дешевеет к евро, стабилен относительно иены на торгах в среду, рынок ждет завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
Финмаркет
Евро торговался в 10:40 мск среды на уровне 1,1291 доллара после падения до 1,1264 доллара вчера, впервые с 21 декабря.
Profinance.ru
Днем показатели находились на уровнях 1,1279 доллара и 114,22 иены соответственно.
ПРАЙМ
Трейдеры также оценивают статистику из США.
ПРАЙМ

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Доллар слабо дешевеет к евро, стабилен к иене
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