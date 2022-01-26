Российскую делегацию на переговорах возглавил замглавы администрации президента Дмитрий Козак, французскую - дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую - внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер, а украинскую - глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на Primpress, как отметили в региональных отделениях соцзащиты, данная ситуация возникла из-за того, что в некоторых субъектах РФ власти немного поспешили с перечислением денег гражданам за январь.
Глава международного комитета Государственной Думы Леонид Слуцкий заявил, что западные страны нарочно продолжают попытки раздувать тему о якобы готовящемся вторжении России на Украину для того, чтобы «замотать» любые российские инициативы, сообщает РИА Новости.
Доллар и евро заметно усилили темпы роста на Московской бирже в среду вечером, доллар вырос до отметки 80 рублей впервые с 3 ноября 2020 года, евро торгуется выше 90 рублей впервые с 20 июля 2021 года.
Польские должностные лица заявили, что готовы к инспекциям РФ на объектах ПВО США в Румынии и Польше, если Россия разрешит инспекции "ракетной деятельности" в Калининграде, сообщает газета Wall Street Journal.
"На последних встречах в госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю, если мы не выполним ряд условий США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве", - сказал Антонов журналистам.